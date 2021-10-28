ПСЖ втратив Мессі перед матчем Ліги чемпіонів

Про це повідомляє GFFN.



Головний тренер ПСЖ поки не знає, чи зможе Ліонель Мессі зіграти у найближчих матчах - проти "Лілля" (29 жовтня) і "Лейпцига" в ЛЧ (3 листопада).



"Після гри з "Марселем" він тренувався у звичайному режимі. Сьогодні у Мессі з'явилось м'язове ушкодження, він працював індивідуально. Завтра подивимося, чи зможе він зіграти", – розповів Маурісіо Почеттіно.



34-річний Ліонель Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

Минулого літа Мессі безплатно перейшов у ПСЖ. У 5 матчах за парижан аргентинець забив лише 1 гол. Нагадаємо, 28 вересня Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Минулого літа Мессі безплатно перейшов у ПСЖ. У 5 матчах за парижан аргентинець забив лише 1 гол.