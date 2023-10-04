Мессі обрав клуб для завершення кар'єри
Зірковий нападник Ліонель Мессі ухвалив рішення стосовно того, де він гратиме після завершення контракту з "Інтер Маямі"
Про це повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, після закінчення контракту з "Інтер Маямі" Ліонель Мессі планує приєднатися до аргентинського "Ньюеллс Олд Бойз", за який форвард грав з 7 до 13 років. Саме звідти він перейшов до "Барселони", яка погодилася взяти на себе витрати на лікування футболіста.
Контракт Мессі з "Інтером" спливає наприкінці 2025 року. На рахунку культового форварда 12 матчів, 11 голів та 5 асистів за американський клуб.
- 20 вересня захисник "Інтер Маямі" Сергій Кривцов зізнався, що його зірковий одноклубник Ліонель Мессі передав свою ігрову футболку для фонду United24
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