Мессі обрав клуб для завершення кар'єри

Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, після закінчення контракту з "Інтер Маямі" Ліонель Мессі планує приєднатися до аргентинського "Ньюеллс Олд Бойз", за який форвард грав з 7 до 13 років. Саме звідти він перейшов до "Барселони", яка погодилася взяти на себе витрати на лікування футболіста.

Контракт Мессі з "Інтером" спливає наприкінці 2025 року. На рахунку культового форварда 12 матчів, 11 голів та 5 асистів за американський клуб.