Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Марселі перемогу ПСЖ принесли дубль Кіліана Мбаппе та гол Ліонеля Мессі.

Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі "Марселя" та відіграв 81 хвилину.

ПСЖ переміг 3:0, набрав 60 очок та відірвався від марсельців, які перебувають на другому місці, на 8 пунктів.

Чемпіонат Франції

25-й тур

26 лютого

"Марсель" - ПСЖ 0:3

Голи: Мбаппе, 25, 55, Мессі, 29