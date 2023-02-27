Мессі та Мбаппе принесли ПСЖ перемогу над "Марселем" з Малиновським у складі
У 25-му турі чемпіонату Франції з футболу ПСЖ переміг "Марсель", за який грає українець Руслан Малиновський
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Марселі перемогу ПСЖ принесли дубль Кіліана Мбаппе та гол Ліонеля Мессі.
Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі "Марселя" та відіграв 81 хвилину.
ПСЖ переміг 3:0, набрав 60 очок та відірвався від марсельців, які перебувають на другому місці, на 8 пунктів.
Чемпіонат Франції
25-й тур
26 лютого
"Марсель" - ПСЖ 0:3
Голи: Мбаппе, 25, 55, Мессі, 29
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8 лютого гол Малиновського приніс "Марселю" перемогу над ПСЖ у Кубку Франції.
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