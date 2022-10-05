Мессі вирішив повернутися до "Барселони", - Daily Mail
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі відмовився продовжувати контракт з французьким ПСЖ та погодився повернутися до іспанської "Барселони"
Про це повідомляє Daily Mail.
За інформацією видання, Мессі не буде продовжувати контракт з ПСЖ, який розрахований до літа 2023 року та повернеться до "Барселони".
Джерела стверджують, що аргентинець ухвалив таке рішення після спілкування з президентом "Барселони" Жоаном Лапортою, який вмовляв його повернутися до каталонського клубу. Очікується, що нападник підпише контракт із "Барселоною" контракт 1 липня 2023 року.
Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року саме з іспанського клубу на правах вільного агента.
У нинішньому сезоні він зіграв за французький клуб 12 матчів, забив 7 голів та віддав 8 результативних передач.
- 30 вересня повідомлялося, що Мессі безплатно покине ПСЖ наступного літа.
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