Мессі визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ
Аргентинський форвард Ліонель Мессі збирається до кінця відпрацювати свій контракт у ПСЖ
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, Мессі продовжить виступати за ПСЖ у наступному сезоні. Аргентинець хоче відпрацювати до кінця свій контракт з ПСЖ до кінця. Їхня угода чинна до 2023 року.
Аргентинець переконаний, що зможе допомогти ПСЖ нарешті тріумфувати в Лізі чемпіонів. Мессі повинен стати остаточним лідером парижан, якщо Кіліан Мбаппе перейде в "Реал".
У цьому сезоні Ліонель Мессі провів 29 матчів, забив 8 голів і віддав 13 асистів. Минулого літа він покинув "Барселону" і безкоштовно перейшов у ПСЖ.
- В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг мадридський "Реал".
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