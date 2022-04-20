Мессі визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ

Про це повідомляє Mundo Deportivo.



За інформацією джерела, Мессі продовжить виступати за ПСЖ у наступному сезоні. Аргентинець хоче відпрацювати до кінця свій контракт з ПСЖ до кінця. Їхня угода чинна до 2023 року.



Аргентинець переконаний, що зможе допомогти ПСЖ нарешті тріумфувати в Лізі чемпіонів. Мессі повинен стати остаточним лідером парижан, якщо Кіліан Мбаппе перейде в "Реал".



У цьому сезоні Ліонель Мессі провів 29 матчів, забив 8 голів і віддав 13 асистів. Минулого літа він покинув "Барселону" і безкоштовно перейшов у ПСЖ.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг мадридський "Реал".