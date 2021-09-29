Мессі встановив перше досягнення у Лізі чемпіонів у формі ПСЖ
Аргентинський форвард французького ПСЖ Ліонель Мессі забив у Лізі чемпіонів у 17-му сезоні поспіль
Про це повідомляє УЄФА у twitter.
У 2-му турі ЛЧ Мессі відправив гол у ворота англійського "Манчестер Сіті" та допоміг ПСЖ перемогти 2:0.
Таким чином, аргентинець став другим гравцем в історії, який забив у 17-ти поспіль сезонах Ліги чемпіонів. Першим, кому підкорилося це досягнення, був французький форвард іспанського "Реалу" Карім Бензема.
Це досягнення стало першим для Ліонеля Мессі у Лізі чемпіонів за час виступу за ПСЖ, до якого він перейшов влітку з іспанської "Барселони".
- Нагадаємо, 28 вересня Мессі забив перший гол за ПСЖ і приніс перемогу над "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів.
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