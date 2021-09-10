Мессі зробив хет-трик у відборі ЧС-2022 та побив рекорд Пеле
Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі зробив хет-трик у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 проти Болівії та побив рекорд бразильця Пеле за голами за південноамериканську збірну
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Буенос-Айресі Мессі забив на 14-й, 65-й та 89-й хвилинах та приніс Аргентині перемогу над Болівією з рахунком 3:0.
Таким чином, Мессі побив рекорд Пеле за кількістю голів за південноамериканську збірну. Тепер на його рахунку 79 голів у складі Аргентини, а у Пеле - 77 голів за Бразилію.
Збірна Аргентини, набрала 18 очок у 8 матчах та займає друге місце в турнірній таблиці відбору ЧС-2022. Вона відстає від Бразилії на 3 очка.
Відбір ЧС-2022
10-й тур
10 вересня
Аргентина - Болівія 3:0
Голи: Мессі, 14,65, 89
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Нагадаємо, 5 вересня відбірковий матч чемпіонату світу-2022 у Сан-Паулу між збірними Бразилії та Аргентини зірвали на 7-й хвилині після спроби поліції затримати аргентинських футболістів.
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