Мессі зробив хет-трик у відборі ЧС-2022 та побив рекорд Пеле

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Буенос-Айресі Мессі забив на 14-й, 65-й та 89-й хвилинах та приніс Аргентині перемогу над Болівією з рахунком 3:0.

Таким чином, Мессі побив рекорд Пеле за кількістю голів за південноамериканську збірну. Тепер на його рахунку 79 голів у складі Аргентини, а у Пеле - 77 голів за Бразилію.

Збірна Аргентини, набрала 18 очок у 8 матчах та займає друге місце в турнірній таблиці відбору ЧС-2022. Вона відстає від Бразилії на 3 очка.

Відбір ЧС-2022

10-й тур

10 вересня

Аргентина - Болівія 3:0

Голи: Мессі, 14,65, 89

Нагадаємо, 5 вересня відбірковий матч чемпіонату світу-2022 у Сан-Паулу між збірними Бразилії та Аргентини зірвали на 7-й хвилині після спроби поліції затримати аргентинських футболістів.

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