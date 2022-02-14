"Мета інформаційного нагнітання - розхитати єдність українців": СБУ закликала громадян зберігати спокій

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі - ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни", - ідеться в заяві.



У спецслужбі зазначили, що СБУ постійно аналізує різні сценарії розвитку подій і має чіткий план дій на кожен з них. Також у відомстві заявили, що разом з керівництвом України, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами готові реагувати на ситуацію не тільки за необхідності, але й заздалегідь.



"Водночас ми чудово розуміємо мотиви нинішнього інформаційного нагнітання - посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність", - наголосили у відомстві.



СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соцмережах, окремих ЗМІ, поширенні деякими політиками наративів РФ, а також протидіє їм, що відображається в рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб і недопущенні диверсій і терактів.



У спецслужбі заявили, що в усіх регіонах України працюють у посиленому режимі й готові захищати країну.



Крім того, у СБУ додали, що стабільність і спокій у країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця, а також закликали зберігати спокій і не піддаватися на провокації.



"Ми всі маємо мислити критично й перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків і не забувати - сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність і гідність", - підсумували у відомстві.



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