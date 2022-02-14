"Мета інформаційного нагнітання - розхитати єдність українців": СБУ закликала громадян зберігати спокій
СБУ закликала українців не панікувати та критично мислити на тлі поширення фейків щодо російської агресії й нагнітання в інфопросторі
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі - ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни", - ідеться в заяві.
У спецслужбі зазначили, що СБУ постійно аналізує різні сценарії розвитку подій і має чіткий план дій на кожен з них. Також у відомстві заявили, що разом з керівництвом України, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами готові реагувати на ситуацію не тільки за необхідності, але й заздалегідь.
"Водночас ми чудово розуміємо мотиви нинішнього інформаційного нагнітання - посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність", - наголосили у відомстві.
СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соцмережах, окремих ЗМІ, поширенні деякими політиками наративів РФ, а також протидіє їм, що відображається в рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб і недопущенні диверсій і терактів.
У спецслужбі заявили, що в усіх регіонах України працюють у посиленому режимі й готові захищати країну.
Крім того, у СБУ додали, що стабільність і спокій у країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця, а також закликали зберігати спокій і не піддаватися на провокації.
"Ми всі маємо мислити критично й перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків і не забувати - сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність і гідність", - підсумували у відомстві.
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