Мета росіян щодо швидкого наступу в бік Бахмуту і Слов'янську не спрацює через те, що ЗСУ руйнують системи управління та забезпечення, - військовий оглядач Коваленко

Про це він заявив у ефірі Еспресо.

Коваленко прокоментував заяву Міноборони РФ щодо нібито захоплення усієї Луганської області.

"(Міністр оборони, - ред) Сергій Шойгу як завжди трохи додає пропаганди до своїх звітів перед Володимиром Путіним та його дезінформує, тому що повністю Луганська область окупаційними військами не контролюється. Вони ще не вийшли на кордони області, тому казати, що це якийсь контроль не доводиться, вони трошки поспішають", - сказав експерт.

Він зазначив, що наступна мета - це наступальні дії в напрямку Бахмута та Слов'янська Донецької області.

"Саме там в них зараз серйозні проблеми, тому що ЗСУ продовжують блокувати їх наступальний потенціал. Щодо Слов'янська - вони можуть почати займатися тим, що перегрупують частину своїх підрозділів, що були саме сконцетровані для захоплення Лисичанську та відправити їх у бік Слов'янська. Але є важливий момент - ЗСУ зараз досить серйозно руйнують їх систему управління та систему забезпечення", - пояснив Коваленко.

Він нагадав, що останні два тижні вибухають склади росіян з боєприпасами, які знаходяться в більш-менш безпечній відстані від лінії фронту.

"Ми бачимо як спалахують та вибухають їхні командні пункти та пункти управління, що руйнує управління військами. Зараз можна сказати про те, що їхня мета досить швидких наступальних дій в напрямку Бахмута, тим більше концентрація наступальних дій в напрямку Слов'янська впадає в такий анабіоз. Я вважаю, що вони будуть витримувати паузу, зачекають деякий час, тому що зараз ми бачимо руйнування їх можливостей по ефективному управлінню військами, передовими підрозділами", - підсумував експерт.

3 липня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російські окупанти, нібито, повністю захопили Луганську область.

Масований обстріл Слов'янська здійснила Росія 3 липня