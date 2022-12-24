Meta заплатить $725 млн за колективним позовом щодо конфіденційності даних користувачів facebook
Meta Platforms Inc. виплатить $725 млн за колективним позовом, пов'язаним зі скандалом про конфіденційність даних користувачів facebook та фірмою Cambridge Analytica
Про це поінформували в CNBC.
Материнська компанія Facebook - Meta Platforms Inc. погодилася заплатити $725 млн за колективним позовом. Стверджується, що технологічний гігант надавав доступ до даних користувачів третім особам без дозволу.
За даними CNBC, позов розглядався в окружному суді штату Каліфорнія. А обсяги компенсації стали рекордними в справах про розголошення персональних даних.
"Ми прагнули вирішити ситуацію у найкращих інтересах нашої спільноти та акціонерів. За останні три роки ми реформували свій підхід до конфіденційності та впровадили комплексну програму захисту особистих даних", - мовиться в заяві представника Meta.
- Нагадаємо, 17 березня 2018 року стало відомо, що британсько-американська компанія Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору даних начебто було створення програмного забезпечення для передвиборчої кампанії кандидата у президенти США Дональда Трампа для передбачення електоральних рішень
- Facebook звинувачення відкидав і зазначав, що дані були надані компанії Cambridge Analytica користувачами добровільно.
- 20 березня 2018 року Єврокомісія заявила, що вимагає пояснень у Facebook щодо несанкціонованого використання персональних даних користувачів під час передвиборчої кампанії Трампа.
- У результаті скандалу голову компанії Cambridge Analytica відсторонили від виконання обов'язків.
- Незабаром у США подали перший колективний позов через масштабний витік даних.
- Марк Цукерберг відхилив заклики покинути Facebook та звільнити співробітників, заявивши, що він бере на себе повну відповідальність за витік даних.
- 2 травня 2018 року політично-аналітична компанія Cambridge Analytica, яка опинилась у центрі скандалу з витоком даних 87 млн користувачів Facebook, оголосила про своє закриття.
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