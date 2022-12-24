Про це поінформували в CNBC.

Материнська компанія Facebook - Meta Platforms Inc. погодилася заплатити $725 млн за колективним позовом. Стверджується, що технологічний гігант надавав доступ до даних користувачів третім особам без дозволу.

За даними CNBC, позов розглядався в окружному суді штату Каліфорнія. А обсяги компенсації стали рекордними в справах про розголошення персональних даних.

"Ми прагнули вирішити ситуацію у найкращих інтересах нашої спільноти та акціонерів. За останні три роки ми реформували свій підхід до конфіденційності та впровадили комплексну програму захисту особистих даних", - мовиться в заяві представника Meta.