Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Meta заплатить $725 млн за колективним позовом щодо конфіденційності даних користувачів facebook

Meta заплатить $725 млн за колективним позовом щодо конфіденційності даних користувачів facebook

24 грудня, 2022 субота
11:57
Технології Марк Цукерберг

Meta Platforms Inc. виплатить $725 млн за колективним позовом, пов'язаним зі скандалом про конфіденційність даних користувачів facebook та фірмою Cambridge Analytica

Про це поінформували в CNBC.

Материнська компанія Facebook - Meta Platforms Inc. погодилася заплатити $725 млн за колективним позовом. Стверджується, що технологічний гігант надавав доступ до даних  користувачів третім особам без дозволу.

За даними CNBC, позов розглядався в окружному суді штату Каліфорнія. А обсяги компенсації стали рекордними в справах про розголошення персональних даних.

"Ми прагнули вирішити ситуацію у найкращих інтересах нашої спільноти та акціонерів. За останні три роки ми реформували свій підхід до конфіденційності та впровадили комплексну програму захисту особистих даних", - мовиться в заяві представника Meta.

  • Нагадаємо, 17 березня 2018 року стало відомо, що британсько-американська компанія Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору даних начебто було створення програмного забезпечення для передвиборчої кампанії кандидата у президенти США Дональда Трампа для передбачення електоральних рішень
  • Facebook звинувачення відкидав і зазначав, що дані були надані компанії Cambridge Analytica користувачами добровільно.
  • 20 березня 2018 року Єврокомісія заявила, що вимагає пояснень у Facebook щодо несанкціонованого використання персональних даних користувачів під час передвиборчої кампанії Трампа.
  • У результаті скандалу голову компанії Cambridge Analytica відсторонили від виконання обов'язків.
  • Незабаром у США подали перший колективний позов через масштабний витік даних.
  • Марк Цукерберг відхилив заклики покинути Facebook та звільнити співробітників, заявивши, що він бере на себе повну відповідальність за витік даних.
  • 2 травня 2018 року політично-аналітична компанія Cambridge Analytica, яка опинилась у центрі скандалу з витоком даних 87 млн користувачів Facebook, оголосила про своє закриття.

Світ
Читайте також:
22 грудня, 2022 четвер
Якщо Путін вирішить напасти на Україну з Білорусі, то Лукашенко про це дізнається з газет, - Огризко
Сергій Марченко
Автор Сергій Марченко
23 грудня, 2022 п'ятниця
В Єрмака дуже маленька тьорочка, щоб терти з президентом США
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
22 грудня, 2022 четвер
Байден оголосив вирок Путіну. Як візит Зеленського увійде у світову історію
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.71
    Купівля 39.71
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 41.23
    Продаж 42.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
24 грудня
12:59
Порошенко купив нову партію обладнання, яке встановлять на системи життєзабезпечення
12:55
Різдво
У Дії запустили опитування щодо дати святкування Різдва
12:54
Оновлено
на фото: центр Херсона
Росіяни обстріляли центр Херсона: п'ятеро людей загинуло, 35 зазнали поранень
12:47
Російське судно
Японія припиняє страхування російських суден
12:46
Кати українських захисників
Чотирьох військових РФ, які катували учасників АТО неподалік від Ізюма, засуджено до 11 років ув'язнення
12:21
скляна жаба
Вчені знайшли секрет того, як скляні жаби стають прозорими
12:02
OPINION
Григорій Малевко
Путінський режим зробить Іран ядерною державою
11:43
Сергій Наєв
У Білорусі росіяни перекинули три батальйони танкової армії до кордону з Україною, - генерал-лейтенант Наєв
11:29
Михайло Подоляк
Відмовитися від неробочих санкцій і резолюцій ООН: в Офісі президента розповіли, як припинити союзництво Ірану та РФ
11:11
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Росіяни вивезли окупаційну адміністрацію зі Сватового на Луганщині, - голова ОВА Гайдай
11:11
Ексклюзив
окупанти орки
Російська армія почала переміщувати легку бронетехніку на кордон Білорусі з Україною, - керівник "Білого легіону" Бульба
10:51
на фото: колаборант
Учасника терористичної "ДНР", який воював проти України, засудили до 15 років ув'язнення
10:20
Ілон Маск
Маск видалив функцію twitter, покликану запобігати самогубствам, - Reuters
10:17
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
10:16
Ексклюзив
Кирило Тлявов
Суд відправив під домашній арешт поліцейського, обвинуваченого у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, - журналіст Галка
10:05
OPINION
Сергій Марченко
Сучасні корупціонери максимально відкриті та відверті
10:02
Александер Чеферін
В УАФ обурилися через рішення провести у Росії перший турнір під егідою УЄФА після повномасштабного вторгнення РФ в Україну
09:46
Російськими обстрілами пошкоджено будівлю Херсонської ОВА
Протягом доби росіяни 36 разів поцілили по будинках Херсона, постраждала 6-річна дитина
09:29
росія мобілізація орки окупанти
Британська розвідка з'ясувала, чому РФ поки не здатна на новий масштабний наступ
09:26
російська армія, мобілізація
Від 24 лютого росіяни втратили в Україні понад 101 тис. окупантів, - Генштаб ЗСУ
09:16
Наслідки обстрілу Нікопольщини в ніч на 24 грудня
Росіяни вчергове обстріляли Нікопольщину: на 3 громади скеровано більш як 60 снарядів
09:01
Євген Пригожин
Буданов пояснив, як затятий штурм росіянами Бахмута пов'язаний з конфліктом Шойгу та Пригожина
08:58
Ексклюзив
Російський корабель тихоокеанського флоту
Росія вивела в Чорне море 3 кораблі-носії ракет "Калібр", - Братчук
08:54
Запоріжжя
Через російський ракетний удар під вогнем опинилася гімназія на Запоріжжі
08:43
За добу росіяни вбили двох цивільних на Донеччині, ще п'ять людей отримали поранення
08:30
Кирило Буданов
РФ купила в Ірану 1700 дронів, 540 вона вже використала проти України, - Буданов
08:19
Ексклюзив
Непокаране зло повертається
За що воює Путін?
08:08
переселенці
Мінреінтеграції скасувало масові перевірки переселенців
08:05
OPINION
Михайло Басараб
Путін готує новий "Стрибок Мангуста"
08:05
Інтерв’ю
Марія Олійник
Як війна впливає на ментальне здоров'я українців та чи станемо ми хворим суспільством. Інтерв'ю з психотерапевткою Марією Олійник
07:43
ЗСУ
Минулої доби ЗСУ уразили 2 пункти управління РФ та відбили ворожі атаки поблизу 10 населених пунктів
07:08
Китай коронавірус
У Китаї 37 млн людей заразилися COVID-19 за один день, - Bloomberg
06:51
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
На звільненій Херсонщині знешкодили близько 11 тис. боєприпасів, - ДСНС
06:30
Володимир Путін
Путін став більше турбуватися про свій імідж у Росії, - ISW
06:21
Tesla створила бездротовий зарядний пристрій
В стилі Сybertruck. Tesla створила бездротовий зарядний пристрій для смартфонів
06:03
Нафтогаз
Нафтогаз домовився про 450 мільйонів кубометрів газу, потрібно ще 2 млрд
05:49
білоруські та російські військові
Буданов розповів про імовірність нового наступу на Україну з території Білорусі
05:26
На фото Дмитро Кулеба
Україна після перемоги буде представлена в усіх політичних і безпекових блоках Заходу, - Кулеба
05:01
Додаток "Дія"
Застосунок Дія почав працювати у Канаді. Тривають переговори ще в 14 країнах
04:38
Допомога ВПО
Держава автоматично продовжить виплачувати ВПО допомогу на проживання у 2023 році
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV