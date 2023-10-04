Meta звільнить співробітників підрозділу, який працював у галузі метавсесвіту, - Reuters

Про це інформує Reuters.

За даними джерел видання, співробітники дізналися про своє звільнення у платформі Meta Workplace у вівторок. Невідомо, скільки саме людей буде звільнено з відділу Facebook Agile Silicon Team, або FAST.

"Якщо скорочення будуть глибокими, це може зашкодити проєкту Цукерберга зі створення продуктів доповненої і віртуальної реальності, що дають доступ до набору віртуальних світів, відомих як "метасвіт", зокрема, окулярів доповненої реальності", – йдеться в повідомленні.

Відділ FAST, який складається з близько 600 співробітників, працював над створенням спеціальних мікросхем для пристроїв Meta, які мали виконувати особливі функції і бути більш продуктивними, щоб конкурувати з іншими гравцями на ринку AR/VR.

Зазначається, що реструктуризація FAST була очікувана з весни, коли Meta призначила нового керівника, який очолив відділ.

З листопада попереднього року Meta зменшила близько 21 тис. робочих місць, намагаючись переконати інвесторів у тому, що вона зменшує витрати на фоні падіння прибутків, високої інфляції.