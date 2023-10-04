Meta звільнить співробітників підрозділу, який працював у галузі метавсесвіту, - Reuters
Meta Platforms - материнська компанія Facebook - оголосила про скорочення персоналу одного з відділів Reality Labs, який займається розробкою метавсесвіту
Про це інформує Reuters.
За даними джерел видання, співробітники дізналися про своє звільнення у платформі Meta Workplace у вівторок. Невідомо, скільки саме людей буде звільнено з відділу Facebook Agile Silicon Team, або FAST.
"Якщо скорочення будуть глибокими, це може зашкодити проєкту Цукерберга зі створення продуктів доповненої і віртуальної реальності, що дають доступ до набору віртуальних світів, відомих як "метасвіт", зокрема, окулярів доповненої реальності", – йдеться в повідомленні.
Відділ FAST, який складається з близько 600 співробітників, працював над створенням спеціальних мікросхем для пристроїв Meta, які мали виконувати особливі функції і бути більш продуктивними, щоб конкурувати з іншими гравцями на ринку AR/VR.
Зазначається, що реструктуризація FAST була очікувана з весни, коли Meta призначила нового керівника, який очолив відділ.
З листопада попереднього року Meta зменшила близько 21 тис. робочих місць, намагаючись переконати інвесторів у тому, що вона зменшує витрати на фоні падіння прибутків, високої інфляції.
- З початку 2022 року в технологічній індустрії відбулося понад 200 тисяч звільнень працівників. Компанія Twitter звільнила найбільшу кількість технічного персоналу - 80%. На другому місці Meta - 24%.
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