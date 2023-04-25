Найбільшу кількість технічного персоналу звільнив Twitter, на другому місці - Meta, - Insider
Компанія Twitter звільнила найбільшу кількість технічного персоналу - 80%. На другому місці Meta - 24%
Про це інформує Business Insider з посилання на пресрелізи компаній.
З початку 2022 року в технологічній індустрії відбулося понад 200 тисяч звільнень працівників.
Twitter залишається найбільш радикальним щодо скорочень, нині вже 80% співробітників звільнені. Близько 6 300 із 7 800 торік.
Відомство аналізує, компанія Meta опинилася на другому щаблі. Там звільнили майже чверть її робочої сили, близько 87 тис. технічних працівників у 2022 році. Генеральний директор Марк Цукерберг оголосив про скорочення 11 тисяч місць у листопаді, а потім ще 10 тисяч у березні.
Amazon заявила про звільнення 11 тис. співробітників у січні та 9 тис. у березні цього року. Це 7% від загальної чисельності персоналу в 380 тисяч осіб у 2022 році. Це без урахування працівників складів.
Відомий технологічний інвестор і член PayPal Кіт Рабуа заявив, що тисячі працівників Meta і Google виконали "фальшиву роботу" після того, як компанії пішли на шаленство найму під час пандемії. Рабуа вважає, що в Google та Meta тисячі співробітників тільки те й роблять, що відвідують зустрічі. Упродовж минулого року корпораціям довелося звільнити понад 160 тис. працівників.
Insider пише, що дохід на одного працівника впав у багатьох великих технологічних компаніях, які зараз скорочують місця. Робоча сила Meta зросла на 143% з 2018 по 2022 рік, але дохід на одного працівника впав на 14%.
"Зараз ми перебуваємо в іншому середовищі, де багато з того, що ми робимо, має сенс зосередитися на ефективності набагато більше, ніж ми мали раніше, і переконатися, що ми можемо ефективно працювати", - сказав Цукерберг.
- Нагадаємо, 11 листопада тогоріч новий власник Twitter Ілон Маск попередив про можливе банкрутство компанії.
- Сотні співробітників Twitter залишали компанію після ультиматуму нового власника про те, що ті повинні або погодитися на "довгі години з високою інтенсивністю" або звільниться.
- 19 грудня 2022 року президентка Європарламенту Роберта Мецола надіслала листа власникові Twitter мільярдеру Ілону Маску з проханням прибути до Брюсселя для "відвертого публічного обміну думками" із законодавцями щодо ситуації з компанією.
- Компанія Twitter вчергове звільнила робітників: тепер скоротили штат команди з питань довіри і безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту.
- Згодом бізнесмен Ілон Маск заявив, що скорочення штату почали давати свої плоди, а більшість рекламодавців повернулись на платформу, тож тепер Тwitter "майже беззбитковий".
- Відтепер у соціальній мережі Twitter користувачам дозволено стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео.
- У соцмережі Twitter повертають "синю галочку" без сплати за підписку деяким акаунтам, які мають понад мільйон підписників.
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