Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Найбільшу кількість технічного персоналу звільнив Twitter, на другому місці - Meta, - Insider

Найбільшу кількість технічного персоналу звільнив Twitter, на другому місці - Meta, - Insider

25 квітня, 2023 вiвторок
14:10
Технології

Компанія Twitter звільнила найбільшу кількість технічного персоналу - 80%. На другому місці Meta - 24%

Про це інформує Business Insider з посилання на пресрелізи компаній.

З початку 2022 року в технологічній індустрії відбулося понад 200 тисяч звільнень працівників.

Twitter залишається найбільш радикальним щодо скорочень, нині вже 80% співробітників звільнені. Близько 6 300 із 7 800 торік.

Відомство аналізує, компанія Meta опинилася на другому щаблі. Там звільнили майже чверть її робочої сили, близько 87 тис. технічних працівників у 2022 році. Генеральний директор Марк Цукерберг оголосив про скорочення 11 тисяч місць у листопаді, а потім ще 10 тисяч у березні.

Amazon заявила про звільнення 11 тис. співробітників у січні та 9 тис. у березні цього року. Це 7% від загальної чисельності персоналу в 380 тисяч осіб у 2022 році. Це без урахування працівників складів.

Відомий технологічний інвестор і член PayPal Кіт Рабуа заявив, що тисячі працівників Meta і Google виконали "фальшиву роботу" після того, як компанії пішли на шаленство найму під час пандемії. Рабуа вважає, що в Google та Meta тисячі співробітників тільки те й роблять, що відвідують зустрічі. Упродовж минулого року корпораціям довелося звільнити понад 160 тис. працівників.

Insider пише, що дохід на одного працівника впав у багатьох великих технологічних компаніях, які зараз скорочують місця. Робоча сила Meta зросла на 143% з 2018 по 2022 рік, але дохід на одного працівника впав на 14%.

"Зараз ми перебуваємо в іншому середовищі, де багато з того, що ми робимо, має сенс зосередитися на ефективності набагато більше, ніж ми мали раніше, і переконатися, що ми можемо ефективно працювати", - сказав Цукерберг.

  • Нагадаємо, 11 листопада тогоріч новий власник Twitter Ілон Маск попередив про можливе банкрутство компанії. 
  • Сотні співробітників Twitter залишали компанію після ультиматуму нового власника про те, що ті повинні або погодитися на "довгі години з високою інтенсивністю" або звільниться. 
  • 19 грудня 2022 року президентка Європарламенту Роберта Мецола надіслала листа власникові Twitter мільярдеру Ілону Маску з проханням прибути до Брюсселя для "відвертого публічного обміну думками" із законодавцями щодо ситуації з компанією.
  • Компанія Twitter вчергове звільнила робітників: тепер скоротили штат команди з питань довіри і безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту. 
  • Згодом бізнесмен Ілон Маск заявив, що скорочення штату почали давати свої плоди, а більшість рекламодавців повернулись на платформу, тож тепер Тwitter "майже беззбитковий".
  • Відтепер у соціальній мережі Twitter користувачам дозволено стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео. 
  • У соцмережі Twitter повертають "синю галочку" без сплати за підписку деяким акаунтам, які мають понад мільйон підписників.  
Новини
Світ
Економіка
США
Читайте також:
Віталій Портников
23 квітня, 2023 неділя
Ярослав Качинський заковтнув наживку Путіна, - Портников
Руслан Ротань, Англія - Україна
24 квітня, 2023 понедiлок
Україна зіграє наступні матчі відбору Євро-2024 під керівництвом нового тренера
23 квітня, 2023 неділя
Спаринг-партнер Усика нокаутував непереможного українського важковаговика
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 41.05
    Продаж 41.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
25 квітня
14:31
На Чернігівщині у річці Дніпро знайшли тіла двох прикордонників: ДБР розслідує загибель
14:04
OPINION
Галина Пагутяк
Сенсаційний тунель у Добромилі і байдужа влада
13:41
Starlink
SpaceX запустить ракету із 46 супутниками Starlink на орбіту
13:27
Ексклюзив
На фото українські біженці у Франції
За оптимістичним сценарієм в Україну повернуться 50% біженців, - професорка Лібанова
13:13
СБУ затримала коригувальника, який "наводив" артудари РФ
"Наводив" артудари РФ по військових об'єктах на Донеччині: СБУ затримала коригувальника
13:10
Джо Байден
Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році
13:09
дія
Відтепер можна скасувати: У Дії вдосконалили послугу шерингу автомобіля
12:53
У Новосибірську виявили масове поховання вагнерівців із символами ПВК
12:50
Олаф Шольц
Шольц запросив прем'єра Китаю до Німеччини, аби послабити напруженість між ЄС та Пекіном, - Bloomberg
12:34
хакери
США направили в Україну хакерів, які допомагають боротися з російськими кібернападами
12:32
Телеканал Еспресо спільно з Громадською організацією База.ua оголошує збір
12:29
дощ
Циклон принесе в Україну похолодання та дощі: синоптик Наталка Діденко про погоду на 26 квітня
12:18
Києво-Печерська лавра
Суд заборонив перешкоджати роботі комісії в Києво-Печерській лаврі, – Мінкульт
12:17
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримала від ЄС новий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро
12:12
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі перебувають на чергуванні два російські ракетоносії, загальний залп до 8 "калібрів"
12:06
OPINION
Євстратій Зоря
Сутність Моспатріархії та її очільника вміщається у слово "цинізм"
11:49
Футболісти Маріуполя
У Бразилії футбольний клуб "Бател" перейменували на "Маріуполь"
11:34
Галина Григоренко
Україна та Австрія поглиблюватимуть співпрацю у сфері культури
11:31
Україна війна прапор
На відбудову культурної інфраструктури України потрібно $7 млрд, – Мінкульт
11:28
арешт сбу
Вимагав кошти за службу у добровольчому формуванні: повідомлено про підозру мешканцю Чернігова
11:27
Ексклюзив
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
В Україні є десятки аеродромів, які можна використовувати для польотів F-16, - Ігнат
11:13
Чжан Чжилей (праворуч)
Усик розпочав переговори про бій з новим претендентом на титул WBO
10:46
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що світ опинився на порозі ядерної війни
10:37
Мешканці Київщини та Житомирщини сьогодні можуть чути звуки вибухів – працюють сапери
10:32
Судан
Рятувальна операція: із Судану евакуювали 87 громадян України
10:26
АЗ Алкмар, юнацька Ліга УЄФА
Визначився переможець юнацької Ліги УЄФА
10:22
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
Командувач Об’єднаних сил сказав, скільки військ зосередила РФ на північному напрямку
10:09
OPINION
Віктор Бобиренко
Антипович хоче нам впарити істерію: "какжемибєзтєбя"
10:08
Ексклюзив
путін і орбан
Угорщина перетворилась на сателіта РФ у ЄС, - нардеп Княжицький
10:08
Оновлено
Куп'янськ
Росіяни вдарили по музею у Куп'янську на Харківщині: є загибла та 10 поранених
10:05
Паводок у Києві: за добу рівень води у Дніпрі піднявся на 11 см
09:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні на 25 квітня: євро продовжує зростати
09:47
Російська армія за добу вбила двох жителів Донеччини
Російська армія за добу вбила двох жителів Донеччини, 13 поранені
09:39
Ексклюзив
Кирило Буданов
Спецслужби України мають достатній потенціал, щоб потужно діяти на території РФ, - Згурець
09:21
Китай
Китай планує здійснити пілотований політ та висадку астронавтів на Місяць до 2030 року
09:20
Обстріл Запоріжжя
На Запоріжжі російська армія завдала 111 ударів по містах і селах на лінії розмежування, є руйнування
09:17
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Окупанти дуже обережно використовують техніку на Бахмутському напрямку, - командир підрозділу розвідників Terra Волохов
08:53
Обстріл Харківщини 24 квітня
Щонайменше 18 населених пунктів Харківщини перебували під ворожим вогнем минулої доби, є загибла
08:52
Пакистан, вибухнув склад з боєприпасами
У Пакистані вибухнув склад з боєприпасами: 13 загиблих та півсотні поранених
08:22
У Волгоградській області розбився вертоліт санавіації РФ
У Волгоградській області розбився вертоліт санавіації РФ, пілот загинув
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV