Про це інформує Business Insider з посилання на пресрелізи компаній.

З початку 2022 року в технологічній індустрії відбулося понад 200 тисяч звільнень працівників.

Twitter залишається найбільш радикальним щодо скорочень, нині вже 80% співробітників звільнені. Близько 6 300 із 7 800 торік.

Відомство аналізує, компанія Meta опинилася на другому щаблі. Там звільнили майже чверть її робочої сили, близько 87 тис. технічних працівників у 2022 році. Генеральний директор Марк Цукерберг оголосив про скорочення 11 тисяч місць у листопаді, а потім ще 10 тисяч у березні.

Amazon заявила про звільнення 11 тис. співробітників у січні та 9 тис. у березні цього року. Це 7% від загальної чисельності персоналу в 380 тисяч осіб у 2022 році. Це без урахування працівників складів.

Відомий технологічний інвестор і член PayPal Кіт Рабуа заявив, що тисячі працівників Meta і Google виконали "фальшиву роботу" після того, як компанії пішли на шаленство найму під час пандемії. Рабуа вважає, що в Google та Meta тисячі співробітників тільки те й роблять, що відвідують зустрічі. Упродовж минулого року корпораціям довелося звільнити понад 160 тис. працівників.

Insider пише, що дохід на одного працівника впав у багатьох великих технологічних компаніях, які зараз скорочують місця. Робоча сила Meta зросла на 143% з 2018 по 2022 рік, але дохід на одного працівника впав на 14%.

"Зараз ми перебуваємо в іншому середовищі, де багато з того, що ми робимо, має сенс зосередитися на ефективності набагато більше, ніж ми мали раніше, і переконатися, що ми можемо ефективно працювати", - сказав Цукерберг.