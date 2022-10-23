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"Металіст 1925" призначив новим тренером бразильця, який грав за збірну України

23 жовтня, 2022 неділя
13:45
Спорт Едмар (праворуч)

Виконувачем обов'язків головного тренера харківського "Металіста 1925" став Едмар

Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста 1925"

У харківському клубі зазначили, що Едмар керуватиме "Металістом 1925" разом з Олегом Голодюком. Вони виведуть команду на матч 9 туру чемпіонату України проти "Руху", який відбудеться сьогодні о 15:00 у Львові. 

Місце головного тренера "Металіста 1925" звільнилося після відставки Валерія Кривенцова. Під його керівництвом команда набрала у 7 матчах УПЛ 9 очок та займає 10-те місце. 

42-річний Едмар більшу частину кар'єри провів в Україні та виступав за "Таврію", "Металіст", "Дніпро" і "Металіст 1925". Півзахисник отримав українське громадянство, зіграв за збірну України 15 матчів та забив 1 гол. 

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