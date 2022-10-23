Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста 1925".

У харківському клубі зазначили, що Едмар керуватиме "Металістом 1925" разом з Олегом Голодюком. Вони виведуть команду на матч 9 туру чемпіонату України проти "Руху", який відбудеться сьогодні о 15:00 у Львові.

Місце головного тренера "Металіста 1925" звільнилося після відставки Валерія Кривенцова. Під його керівництвом команда набрала у 7 матчах УПЛ 9 очок та займає 10-те місце.

42-річний Едмар більшу частину кар'єри провів в Україні та виступав за "Таврію", "Металіст", "Дніпро" і "Металіст 1925". Півзахисник отримав українське громадянство, зіграв за збірну України 15 матчів та забив 1 гол.

22 жовтня "Металіст 1925" оголосив про звільнення головного тренера Валерія Кривенцова.

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