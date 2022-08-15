Металошукачі та рентгени: Укрзалізниця посилює заходи безпеки на вокзалі у Харкові
З 16 серпня на залізничному вокзалі Харкова запрацює комплексна система огляду багажу, яку встановили для посилення безпеки
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Комплексна система огляду багажу пасажирів включає в себе два стаціонарні металошукачі ("рамка"), два рентгено-телевізійні інтроскопи та ручні металодетектори.
Потрапити до залізничного вокзалу можна буде лише через центральний вхід, а поїзди відправлятимуться з першої платформи.
Укрзалізниця закликає пасажирів прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу.
- 15 серпня росіяни обстріляли Салтівський район Харкова. Є поранені.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.04
Купівля 39.04Продаж 39.84
-
EUR
Купівля 39.61Продаж 40.72
- Актуальне
- Важливе