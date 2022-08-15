Про це повідомляє Укрзалізниця.

Комплексна система огляду багажу пасажирів включає в себе два стаціонарні металошукачі ("рамка"), два рентгено-телевізійні інтроскопи та ручні металодетектори.

Потрапити до залізничного вокзалу можна буде лише через центральний вхід, а поїзди відправлятимуться з першої платформи.

Укрзалізниця закликає пасажирів прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу.

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