Метеорологи ЄС заявили, що червень цього року став найтеплішим в історії спостережень
Червень цього року став найтеплішим за всю історію кліматичних спостережень: середня температура у світі становила 16,51°C, що на 0,53°C градуса вище за середній показник за попередні три десятиліття
Про це у четвер повідомила Служба досліджень за змінами клімату ЄС Copernicus.
Середня температура у червні 2023 року побила попередній рекорд цього місяця, встановлений у 2019 році, коли стовпчик термометра показував у середньому 16,14°C.
Рекордно високі температури минулого місяця фіксувались у Північно-Західній Європі, але частини Канади, США, Мексики, Азії та східної Австралії також були "значно теплішими, ніж зазвичай", зазначає Copernicus.
Окремо у звіті кліматична служба торкнулась питання прогріву верхніх шарів океанів, де температура зросла до безпрецедентно високого рівня з "екстремальними морськими тепловими хвилями" навколо Ірландії, Британії та Балтійського моря.
"Винятково теплі аномалії температури поверхні моря були зафіксовані в північній Атлантиці", – додали там.
Морський лід в Антарктиці також опустився на 17% нижче середнього рівня – це найнижчий показник для червня з моменту початку супутникових спостережень.
- Нагадаємо, 3 липня 2023 року став найспекотнішим днем, який коли-небудь реєструвався в історії людства.
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