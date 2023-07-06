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Головна Світ Метеорологи ЄС заявили, що червень цього року став найтеплішим в історії спостережень

Метеорологи ЄС заявили, що червень цього року став найтеплішим в історії спостережень

6 липня, 2023 четвер
20:48
Світ спека

Червень цього року став найтеплішим за всю історію кліматичних спостережень: середня температура у світі становила 16,51°C, що на 0,53°C градуса вище за середній показник за попередні три десятиліття

Про це у четвер повідомила Служба досліджень за змінами клімату ЄС Copernicus.

Середня температура у червні 2023 року побила попередній рекорд цього місяця, встановлений у 2019 році, коли стовпчик термометра показував у середньому 16,14°C.

Рекордно високі температури минулого місяця фіксувались у Північно-Західній Європі, але частини Канади, США, Мексики, Азії та східної Австралії також були "значно теплішими, ніж зазвичай", зазначає Copernicus.

Окремо у звіті кліматична служба торкнулась питання прогріву верхніх шарів океанів, де температура зросла до безпрецедентно високого рівня з "екстремальними морськими тепловими хвилями" навколо Ірландії, Британії та Балтійського моря.

"Винятково теплі аномалії температури поверхні моря були зафіксовані в північній Атлантиці", – додали там.

Морський лід в Антарктиці також опустився на 17% нижче середнього рівня – це найнижчий показник для червня з моменту початку супутникових спостережень.

  • Нагадаємо, 3 липня 2023 року став найспекотнішим днем, який коли-небудь реєструвався в історії людства.
глобальне потепління
клімат
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