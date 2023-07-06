Про це у четвер повідомила Служба досліджень за змінами клімату ЄС Copernicus.

Середня температура у червні 2023 року побила попередній рекорд цього місяця, встановлений у 2019 році, коли стовпчик термометра показував у середньому 16,14°C.

Рекордно високі температури минулого місяця фіксувались у Північно-Західній Європі, але частини Канади, США, Мексики, Азії та східної Австралії також були "значно теплішими, ніж зазвичай", зазначає Copernicus.

Окремо у звіті кліматична служба торкнулась питання прогріву верхніх шарів океанів, де температура зросла до безпрецедентно високого рівня з "екстремальними морськими тепловими хвилями" навколо Ірландії, Британії та Балтійського моря.

"Винятково теплі аномалії температури поверхні моря були зафіксовані в північній Атлантиці", – додали там.

Морський лід в Антарктиці також опустився на 17% нижче середнього рівня – це найнижчий показник для червня з моменту початку супутникових спостережень.