"Метод батога є, а пряника чомусь немає": генерал-майор Кривонос про мобілізаційний законопроєкт
Генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч й перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019) Сергій Кривонос вважає, що в новому законопроєкті про мобілізацію потрібно більше краще прописати мотиваційну складову для громадян України
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"В нас дуже велика кількість людей зараз тікає з країни. Щомісяця певна кількість військовозобовʼязаних українців переходить державний кордон і отримують статус біженців. Чомусь на цю проблему влада не звертає увагу. До того ж є питання як ці люди перетинають кордон без відома прикордонників. Це проблема і вона має вирішуватись першочергово", - наголосив Кривонос.
Генерал-майор порівняв ситуацію з мобілізаційними заходами в Ізраїлі та Україні
"Що стосується законопроєкту про мобілізацію, то я поки бачу в ньому метод батога, а питання пряника чомусь відсутнє. Українцям є з чим порівнювати. Зокрема, війна в Ізраїлі й те, яким чином відноситься керівництво Ізраїлю до виконання свого конституційного обовʼязку по захисту свого населення та території і яким чином наше керівництво відноситься до таких же обовʼязків. В цьому порівнянні існує потужний контраст - біле й чорне. Тому, коли в Ізраїлі діти чиновників виконують свої військові обовʼязки в лавах ЦАХАЛу, в нас лише мінімальна кількість народних обранців пішла воювати", - додав він.
- Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
- 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації.
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