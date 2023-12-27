"Метод батога є, а пряника чомусь немає": генерал-майор Кривонос про мобілізаційний законопроєкт

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"В нас дуже велика кількість людей зараз тікає з країни. Щомісяця певна кількість військовозобовʼязаних українців переходить державний кордон і отримують статус біженців. Чомусь на цю проблему влада не звертає увагу. До того ж є питання як ці люди перетинають кордон без відома прикордонників. Це проблема і вона має вирішуватись першочергово", - наголосив Кривонос.

Генерал-майор порівняв ситуацію з мобілізаційними заходами в Ізраїлі та Україні

"Що стосується законопроєкту про мобілізацію, то я поки бачу в ньому метод батога, а питання пряника чомусь відсутнє. Українцям є з чим порівнювати. Зокрема, війна в Ізраїлі й те, яким чином відноситься керівництво Ізраїлю до виконання свого конституційного обовʼязку по захисту свого населення та території і яким чином наше керівництво відноситься до таких же обовʼязків. В цьому порівнянні існує потужний контраст - біле й чорне. Тому, коли в Ізраїлі діти чиновників виконують свої військові обовʼязки в лавах ЦАХАЛу, в нас лише мінімальна кількість народних обранців пішла воювати", - додав він.