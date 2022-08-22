Метою Анкари є організація зустрічі Зеленського і Путіна найближчим часом, - Ердоган

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган під час звернення до нації, повідомляє сайт Hurriyet.

"Нашою метою є організація зустрічі Путіна та Зеленського найближчим часом, щоб вирішити кризу", - сказав Ердоган.

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Він також нагадав про підписання "зернової угоди" щодо вивезення агропродукції з України та висловив сподівання, що подібним чином буде врегульовано війну.

18 серпня пройшла тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша у Львові.

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