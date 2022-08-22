Метою Анкари є організація зустрічі Зеленського і Путіна найближчим часом, - Ердоган
Головна мета Туреччини - організація зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган під час звернення до нації, повідомляє сайт Hurriyet.
"Нашою метою є організація зустрічі Путіна та Зеленського найближчим часом, щоб вирішити кризу", - сказав Ердоган.
Читайте також: Пропозиції Ердогана базувати подальші угоди на основі зернової схеми - абсолютно контрпродуктивні для України, - дипломат Чалий
Він також нагадав про підписання "зернової угоди" щодо вивезення агропродукції з України та висловив сподівання, що подібним чином буде врегульовано війну.
- 18 серпня пройшла тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша у Львові.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 39.58Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе