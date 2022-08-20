Пропозиції Ердогана базувати подальші угоди на основі зернової схеми - абсолютно контрпродуктивні для України, - дипломат Чалий
Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, вважає, що єдина схема результату війни після деокупації – це Україна разом з США, Великою Британією, Польщею та іншими країнами НАТО на одному боці, а на іншому боці країна, яка отримає поразку, зі своїми сателітами
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Дипломат прокоментував ініціативи президента Туреччини на зустрічі з президентом України, Володимиром Зеленським, 18 серпня у Львові.
"Пропозиції президента Ердогана базувати подальші угоди або мир на основі схеми зернової угоди - абсолютно контрпродуктивні для України. Тому, що це може бути під час війни в інтересах групи країн, частково в інтересах Росії, і навіть частково в інтересах українських виробників продовольства. Нам важливо підготуватися до нового врожаю і дати людям якісь кошти. Але ця схема не працює для встановлення миру. Єдина схема, на мій погляд, результату війни після деокупації – це Україна разом з США, Великою Британією, Польщею та іншими країнами НАТО на одному боці, а на іншому боці країна, яка отримає поразку, зі своїми сателітами. Тільки такий варіант. Якщо далі буде накручуватися подібна схема, що давайте знову так само і без західних союзників, то це дуже слизький шлях в нікуди", - зауважив надзвичайний і повноважний посол України.
Валерій Чалий зазначив, що цю позицію також розуміють у в Офісі Президента України.
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