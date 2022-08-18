Зеленський подякував Гутеррешу і Ердогану за "зернову ініціативу" і наголосив на проблемі продажу викраденого Росією в України продовольства
Україна підтвердила готовність гарантом продовольчої безпеки світу ,але вимагає вплинути на нелегальний продаж Росією краденого в Україні продовольства
Про це президент України повідомив на підсумковому брифінгу, інформує Еспресо.TV
"Ми обговорили експортну зернову ініціативу, яка була досягнута завдяки нашим спільним зусиллям і допомагає вирішувати глобальну продовольчу кризу. Окреслили можливі напрямки подальшого розвитку ініціативи, її вдосконалення і підвищення безпеки її реалізації. Це глобальна потреба, щоби збільшувалась кількість суден, які безпечно експортують продовольство з України. Наша держава готова бути і точно буде гарантом продовольчої безпеки", - зазначив Володимир Зеленський.
Він особливо наголосив на проблемі торгівлі краденим Росією в Україні продовольством.
"Я впевнений, що наші гості, як і всі українці, засуджують крадіжки окупантів на тимчасово захоплених територіях України. Вони грабують фермерів, портові об'єкти і намагаються продавати українське зерно. Ми наголошуємо на неприйнятності будь-якої торгівлі краденим", - повідомив президент України.
- Відзначимо, Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем наголосив, що переговори з РФ можливі лише якщо російські війська підуть із України.
- Також Зеленський наголосив, що ядерний шантаж Росії має стати останнім аргументом для визнання РФ державою-терористом
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