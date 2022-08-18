Про це президент України повідомив на підсумковому брифінгу, інформує Еспресо.TV

"Ми обговорили експортну зернову ініціативу, яка була досягнута завдяки нашим спільним зусиллям і допомагає вирішувати глобальну продовольчу кризу. Окреслили можливі напрямки подальшого розвитку ініціативи, її вдосконалення і підвищення безпеки її реалізації. Це глобальна потреба, щоби збільшувалась кількість суден, які безпечно експортують продовольство з України. Наша держава готова бути і точно буде гарантом продовольчої безпеки", - зазначив Володимир Зеленський.

Він особливо наголосив на проблемі торгівлі краденим Росією в Україні продовольством.

"Я впевнений, що наші гості, як і всі українці, засуджують крадіжки окупантів на тимчасово захоплених територіях України. Вони грабують фермерів, портові об'єкти і намагаються продавати українське зерно. Ми наголошуємо на неприйнятності будь-якої торгівлі краденим", - повідомив президент України.

Відзначимо, Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем наголосив, що переговори з РФ можливі лише якщо російські війська підуть із України.

Також Зеленський наголосив, що ядерний шантаж Росії має стати останнім аргументом для визнання РФ державою-терористом

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