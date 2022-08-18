Про це інформує в фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Підозрюю, що по завершенні цією війни від скоординованості та рішень цієї трійки залежатиме розв'язання багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є взаєморозуміння - це головне", - сказав міністр закордонних справ.



Президенти та Генеральний секретар обговорили - зерновий коридор, Запорізька АЕС, звільнення полонених: "домовилися хто, що робить далі".



"Дуже імпонує особиста залученість і Ердогана, і Гутерреша - неформально підходять, не поверхнево. Дійсно щиро співпереживають та хочуть розв'язувати проблеми", - додав Кулеба.

16 серпня стало відомо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш цього тижня прибуде до Львова і Одеси, зустрінеться з президентами України Володимиром Зеленським і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами речника, під час зустрічі з Зеленським Гутерреш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного вирішення війни з Росією.

Тристороння зустріч розпочалася після двосторонньої зустрічі Зеленського та Ердогана. Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини о 14:40 за місцевим часом у палаці Потоцьких.

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