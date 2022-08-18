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Війна з Росією: хроніка
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"Від цієї трійки залежатиме розв'язання багатьох проблем": Кулеба розповів про залаштунки зустрічі Зеленського, Гутерреша та Ердогана

18 серпня, 2022 четвер
19:35
Суспільство На фото Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про залаштунки зустрічі Зеленського, Гутерреша та Ердогана

Про це інформує в фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Підозрюю, що по завершенні цією війни від скоординованості та рішень цієї трійки залежатиме розв'язання багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є взаєморозуміння - це головне", - сказав міністр закордонних справ.

Президенти та Генеральний секретар обговорили - зерновий коридор, Запорізька АЕС, звільнення полонених: "домовилися хто, що робить далі".

"Дуже імпонує особиста залученість і Ердогана, і Гутерреша - неформально підходять, не поверхнево. Дійсно щиро співпереживають та хочуть розв'язувати проблеми", - додав Кулеба.

  • 16 серпня стало відомо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш цього тижня прибуде до Львова і Одеси, зустрінеться з президентами України Володимиром Зеленським і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами речника, під час зустрічі з Зеленським Гутерреш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного вирішення війни з Росією.
  • Тристороння зустріч розпочалася після двосторонньої зустрічі Зеленського та Ердогана. Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини о 14:40 за місцевим часом у палаці Потоцьких. 

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ООН
Туреччина
зерно
полонені
війна з Росією
Реджеп Ердоган
Антоніу Гутерреш
Дмитро Кулеба
Володимир Зеленський
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