"Від цієї трійки залежатиме розв'язання багатьох проблем": Кулеба розповів про залаштунки зустрічі Зеленського, Гутерреша та Ердогана
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про залаштунки зустрічі Зеленського, Гутерреша та Ердогана
Про це інформує в фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Підозрюю, що по завершенні цією війни від скоординованості та рішень цієї трійки залежатиме розв'язання багатьох проблем дипломатичним шляхом. Між ними є взаєморозуміння - це головне", - сказав міністр закордонних справ.
Президенти та Генеральний секретар обговорили - зерновий коридор, Запорізька АЕС, звільнення полонених: "домовилися хто, що робить далі".
"Дуже імпонує особиста залученість і Ердогана, і Гутерреша - неформально підходять, не поверхнево. Дійсно щиро співпереживають та хочуть розв'язувати проблеми", - додав Кулеба.
- 16 серпня стало відомо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш цього тижня прибуде до Львова і Одеси, зустрінеться з президентами України Володимиром Зеленським і Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами речника, під час зустрічі з Зеленським Гутерреш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного вирішення війни з Росією.
- Тристороння зустріч розпочалася після двосторонньої зустрічі Зеленського та Ердогана. Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини о 14:40 за місцевим часом у палаці Потоцьких.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.31
Купівля 39.31Продаж 40.14
-
EUR
Купівля 39.74Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе