Метро Києва скорочує інтервали руху поїздів

Про це повідомили в КМДА.

Так, 24 листопада з 17:00 і до 19:00 та 25 листопада з 07:00 і до 10:00 поїзди курсуватимуть з новими інтервалами руху. На кожній з ліній передбачено свій інтервал.

На червоній лінії проміжок часу між рухом поїздів складатиме 4-5 хвилин, на синій гілці - 7 хв 30 сек.

На зеленій лінії метро діятимуть різні проміжки часу для руху поїздів на окремих ділянках. Між станціями "Харківська" та "Лук'янівська" - 5 хвилин. А на ділянках між станціями "Лук'янівська" та "Сирець", а також між станціями "Харківська" та "Червоний хутір" - 10 хвилин.

23 листопада через ракетні обстріли критичної інфраструктури України у Харкові зупинилося метро та весь електротранспорт.

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