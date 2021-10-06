Мецгер приніс вибачення журналістам за напад під час інтерв'ю
Відсторонений голова Укрексімбанку Євген Мецгер приніс вибачення журналістам за напад на них у своєму офісі під час інтерв'ю
Про це Мецгер написав у Facebook.
Після оприлюднення жураналістами відео нападу, Мецгер заявив, що "вважає вільну пресу фундаментом демократії та справжньої незалежності держави".
Він зазначив, що події, які сталися у його робочому кабінеті 4 жовтня 2021 року та були опубліковані виданням "Схеми" є неприпустимими та стали шоком не лише для громадськості та журналістської спільноти, але й для самого Мецгера.
"Я щиро прошу вибачення у працівників видання "Схеми" Кирила Овсяного та Олександра Мазура! На разі у формі листа, але завжди готовий зробити це у будь-якій зручній їм формі", - вибачився відсторонений голова Укрексімбанку.
Мецгер також визнав, що його поведінка завдала величезної шкоді іміджу банку, моральному духу його колективу і престижу професії банкіра. Також він попросив вибачення у своїх колег.
Відтак, зазначив Мецгер, він написав заяву про відсторонення його від здійснення повноважень голови Укрексімбанку. Відповідна заява була надана ним і задовільнена 6 жовтня.
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