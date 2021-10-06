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Головна Економіка Мецгер приніс вибачення журналістам за напад під час інтерв'ю

Мецгер приніс вибачення журналістам за напад під час інтерв'ю

6 жовтня, 2021 середа
14:53
Економіка Євген Мецгер

Відсторонений голова Укрексімбанку Євген Мецгер приніс вибачення журналістам за напад на них у своєму офісі під час інтерв'ю

Про це Мецгер написав у Facebook.

Після оприлюднення жураналістами відео нападу, Мецгер заявив, що "вважає вільну пресу фундаментом демократії та справжньої незалежності держави".

Він зазначив, що події, які сталися у його робочому кабінеті 4 жовтня 2021 року та були опубліковані виданням "Схеми" є неприпустимими та стали шоком не лише для громадськості та журналістської спільноти, але й для самого Мецгера.

"Я щиро прошу вибачення у працівників видання "Схеми" Кирила Овсяного та Олександра Мазура! На разі у формі листа, але завжди готовий зробити це у будь-якій зручній їм формі", - вибачився відсторонений голова Укрексімбанку.

Мецгер також визнав, що його поведінка завдала величезної шкоді іміджу банку, моральному духу його колективу і престижу професії банкіра. Також він попросив вибачення у своїх колег.

Відтак, зазначив Мецгер, він написав заяву про відсторонення його від здійснення повноважень голови Укрексімбанку. Відповідна заява була надана ним і задовільнена 6 жовтня.

  • Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
  • В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
  • Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство "Укрэксимбанка", который принадлежит государству, должно было сделать все для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы".
  • В посольстве США надеются на прозрачное расследование инцидента.
  • В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста председателя правления "Укрэксимбанка".

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напад
Укрексімбанк
Радіо Свобода
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