Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій відбувся за правилами боксу в Сайтамі (Японія) та завершився перемогою Мейвезера нокаутом у другому раунді. 30-річний Мікуру Асакура є зіркою японського промоушену змішаних єдиноборств Rizin.

45-річний Флойд Мейвезер завершив професійну кар'єру в 2017 році, однак продовжує проводити виставкові поєдинки. У травні 2022 року в Дубаї (ОАЕ) він боксував з американцем Доном Муром. Тоді за правилами переможця за підсумками восьми раундів не визначали.

Мейвезер є колишнім чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях. Він виграв усі 50 боїв серед професіоналів.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb