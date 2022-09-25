Мейвезер повернувся на ринг та нокаутував бійця MMA
У неділю 25 вересня американський боксер Флойд Мейвезер нокаутував у виставковому поєдинку японського бійця змішаних єдиноборств Мікуру Асакуру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бій відбувся за правилами боксу в Сайтамі (Японія) та завершився перемогою Мейвезера нокаутом у другому раунді. 30-річний Мікуру Асакура є зіркою японського промоушену змішаних єдиноборств Rizin.
45-річний Флойд Мейвезер завершив професійну кар'єру в 2017 році, однак продовжує проводити виставкові поєдинки. У травні 2022 року в Дубаї (ОАЕ) він боксував з американцем Доном Муром. Тоді за правилами переможця за підсумками восьми раундів не визначали.
Мейвезер є колишнім чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях. Він виграв усі 50 боїв серед професіоналів.
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