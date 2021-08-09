"Ми б це зробили впродовж доби": Лукашенко заявив, що разом із Путіним міг би "поставити на коліна" Україну

Про це сказав самопроголошений президент Лукашенко на прес-конференції.



"З нашого боку ніяких санкцій відносно вас (України - ред.) вводити не збираємося. Якби ми хотіли вас поставити на коліна, будемо відверті, ми б це зробили протягом доби разом з нелюбимим вами президентом Путіним. Ми б перестали вам постачати пально-мастильні матеріали, і завтра на вилах би повиносили і Зеленського, і всіх інших", - зазначив Олександр Лукашенко.







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