"Ми б це зробили впродовж доби": Лукашенко заявив, що разом із Путіним міг би "поставити на коліна" Україну
Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру вводити санкції проти України, проте, якби було таке бажання, то він і його друг президент РФ Володимир Путін могли б дуже швидко поставити Україну "на коліна"
Про це сказав самопроголошений президент Лукашенко на прес-конференції.
"З нашого боку ніяких санкцій відносно вас (України - ред.) вводити не збираємося. Якби ми хотіли вас поставити на коліна, будемо відверті, ми б це зробили протягом доби разом з нелюбимим вами президентом Путіним. Ми б перестали вам постачати пально-мастильні матеріали, і завтра на вилах би повиносили і Зеленського, і всіх інших", - зазначив Олександр Лукашенко.
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