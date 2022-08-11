Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Українській правді.

На питання суперечності заяв про готовність до можливого наступу Росії та несподіванкою вторгнення з Білорусі й швидкого просування на півдні, Резніков відповів:



"Ви проаналізуйте публічні доповіді і наших розвідок, і партнерів. Ви побачите, що станом на 24 лютого росіянами не було утворено ударних угруповань у повному розумінні військового мистецтва. Це я не сам придумав як цивільна особа, це військові мені пояснили на рівні Генштабу, що ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління і органи забезпечення, і госпіталі, і логістичні ланцюжки, і ударні групи, і т.д. Так от на всіх тих ризикованих зонах, які ви назвали, росіяни не мали ознак завершеного формування масштабного ударного угруповання".



Міністр оборони наголосив, що російські окупанти почали атаку без сформованих ударних угруповань. Ймовірно через це Київщину, Чернігівщину та Сумщину послідовно деокупували.



"Коли я висувався на Чернігівщину, то я у генерала Ніколюка (командувач ОК "Південь" – ред.) спитав: "Що вас найбільше вразило як військового?". І він каже, що найбільше вразило, як росіяни порушили свої ж інструкції і правила. За правилами, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота. Але вони настільки були переконані, що нахапцем нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще й везли з собою парадну форму.



Це означає, що вони пішли у наступ, не будучі остаточно готові. Тому і їхні логістичні ланцюжки різалися нами так легко. Те ж саме відбулося і в Білорусі", – розповів міністр.



Резніков додає, що Україна бачила не готовність ворога до нападу саме через не сформовані групи, а тому давала відстрочку в декілька тижнів



"З точки зору військового мистецтва ми бачили, що вони не готові, і тому ми казали, що для формування остаточного ударного угруповання їм потрібен ще час – тиждень, два, три.



Я кожен раз питав військових, чи ми це побачимо (що російська армія готова до наступу – ред.). "Так, побачимо", – наголосив Резніков.

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