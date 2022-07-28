"Ми будемо поруч з Україною і в часи трагедії, і в часи процвітання": голова Європарламенту виступила у Верховній Раді
Президент Європейського парламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді і запевнила у підтримці України на шляху до вступу у ЄС та допомогу під час відбудови країни
Про це повідомили на сайті Європарламенту.
"З нами ти серед рівних, серед друзів. Ми будемо поруч з Україною - як у часи трагедії, так і в часи процвітання. Це не просто слова. Надання Україні статусу кандидата 23 червня підтверджує наше зобов’язання йти пліч-о-пліч до вашого повноправного членства в Європейському Союзі. Можливо, це непростий шлях, але Європейський парламент, ваш найсильніший захисник, готовий допомогти вам на кожному кроці", - сказала вона.
За її словами, Європарламент готовий надати експертизу та поради для роботи Верховної Ради.
"Від імені Європейського парламенту я запевняю вас, що ми спрямуємо всі доступні ресурси, енергію та ноу-хау на допомогу Верховній Раді. Сильний парламент має вирішальне значення для стабільності будь-якої демократії". - сказала вона.
Роберта Мецола пригадала обіцянку, яку вона дала в квітні, допомогти відбудовувати Україну. За її словами це можливість покращити державу та трансформувати її.
"Трастовий фонд солідарності України разом із Платформою відновлення України та Планом відновлення України є нашим генеральним планом. Але ми також знаємо, що Україна потребує ресурсів, які надходять із різних джерел – від міжнародних фінансових установ, а також із приватного сектору та із заморожених активів. Будьте впевнені, що Європейський Союз продовжуватиме шукати всі засоби для досягнення цього", - додала вона
- 1 квітня президентка Європарламенту Роберта Мецола відвідала Київ з робочим візитом.
- 19 травня Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу з притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів Росії в Україні.
- 8 червня резолюція Європарламенту рекомендувала Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
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