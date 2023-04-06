Про це у середу, 5 квітня, заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у відповідь на звинувачення Путіна про причетність "західних спецслужб" до "терористичних атак", здійснених у Росії, повідомляє CNN.

Під час засідання Ради безпеки Росії в середу Путін бездоказово стверджував, що "регулярно здійснюються теракти проти представників влади та правоохоронних органів, журналістів, громадських діячів, викладачів шкіл і університетів. …Більше того, неонацисти та їхні поплічники діють не лише на території нових суб’єктів Федерації, а й скоюють злочини в інших регіонах".

"Є підстави вважати, що до підготовки таких диверсій і терактів залучений потенціал спецслужб третіх країн", - додав Путін.

Виступаючи перед журналістами в середу, Кірбі підкреслив, що участь американської розвідки була спрямована на те, щоб допомогти українцям захистити свою територію.

"З перших днів цієї війни ми надаємо розвідувальну та інформаційну підтримку українським збройним силам, щоб вони могли краще захищатися, проводити операції та продовжувати спроби повернути території, які росіяни незаконно захопили. від них, коли вони вторглися – насправді, навіть з 2014 року. І я не буду вдаватися в подробиці того, що це за розвідувальні дані або як вони доставляються, але вони дуже спрямовані на те, щоб допомогти … їм захистити свою територію", – сказав Кірбі.

"Ми не даємо і не заохочуємо українців здійснювати атаки за межами України", – додав він.