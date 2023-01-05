Про це на пресконференції в Берліні заявив президент Об'єднання німецьких міст і громад (DStGB) Уве Брандль, передає DW.

"У розв'язанні різноманітних проблем, пов'язаних із біженцями, ми досягли меж своїх можливостей", - сказав він.

Головна проблема, на яку вказав Брандль, - житлова. Велика кількість українських біженців оселилися у друзів, знайомих і просто жалісливих німців.

"Але це не може бути постійним рішенням. Необхідно знайти інше", - сказав президент Об'єднання німецьких міст і громад.

За його словами, німці, які дали притулок українцям, не розраховували, що вони житимуть у Німеччині так довго, тому тепер не знають, як їх позбутися.

Друга проблема - інтеграція українських біженців на німецькому ринку праці. Багато біженців, констатує видання, висловились за те, аби залишитись у Німеччині й після війни, але для того, аби знайти для всіх них роботу, треба навчити їх мови, а це тривалий процес.

За даними ООН, кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення до 3 січня, сягнула 7 915 287 осіб.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb