Ми готові битися, але потрібно, щоб НАТО закрило небо і чергувало в морі, - нардеп Костенко

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"З моєї точки зору, ситуація, що склалась, давала Україні багато можливостей, зокремо щодо перегляду Мінських домовленостей і заручинами нових союзів. Наш президент замість того, щоб заперечувати і всіх відправляти на шашлики, повинен був їхати в Конгрес, виступати там, або в парламент Британії і говорити про те, що РФ йде, ніякі домовленості не виконуються. Ми готові тим озброєнням, що є, битися, але у нас одне прохання "Закрийте нам небо, зробіть над Україною зону закритих польотів", - сказав Костенко.



За його словами, країни НАТО це можуть зробити.



"Друге питання - це Чорноморський басейн. Я місяць назад говорив про цю проблему, що ми всі дивимось на наші сухопутні кордони, а у нас є ще одна проблема на морі і РФ кораблями може закрити експорт і імпорт. Це теж вдарить по нашій країні. Тому там повинні чергувати кораблі НАТО і от якби це було зроблено, то ситуація б була зовсім інша, У нас перевага б була значна. Тільки ту зброю, яку нам дають сухопутну - я не скажу, що вона сильно на нашу користь зламала ситуацію, але змусила дійсно Росію рахуватися і робити перерахунки тих сил і засобів, які вони підтягують до кордонів", - підсумував нардеп.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українські профільні служби відстежують будь-яку інформацію щодо можливих провокацій із боку РФ, покликаних створити привід для ескалації агресії.