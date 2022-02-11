Підрив Кримського мосту, Чорнобильської АЕС, входження підрозділів - розглядаємо будь-які питання, - Данілов

Про це Данілов сказав під час пресконференції за підсумками засідання РНБО у Харкові, передає Еспресо.TV.



"Що стосується провокацій: підрив Кримського мосту, підрив Чорнобильської атомної станції, входження сюди якихось іншиш підрозділів - ми на сьогоднішній день розглядаємо будь-які питання, кожного дня ми отримуємо від наших відповідних служб інформацію. Якщо мова йде про провокації, які буде намагатися зробити РФ, ми цілком усвідомлюємо, про що йдеться. І тут ми можемо з вами, перепрошую за сленг, фантазувати скільки завгодно. Ми не знаємо, де може статися та чи інша провокація, в якому вигляді вона буде зроблена", - сказав Данілов.



Секретар РНБО наголосив, що Україна не готує і не планує жодних провокацій ні на окупованих Росією територіях, ні будь-де ще.



"Ви чули зараз про Кримський міст, ми чули на сьогоднішній день про Чорнобильську станцію, ми чули про території окупованих Донецької і Луганської областей, про інші об'єкти, які є як на нашій території, так і на території окупованого Криму і на території окупованих Донецької і Луганської областей, для того, щоб звинуватити наших військових, звинуватити нашу країну нібито в цих речах. Ще раз наголошую: ми цими питаннями не займаємось і займатися не збираємося. Для нас життя людини - це є сама висока цінність, тому що ми є демократичною країною, ми не можемо нехтувати життям тих чи інших людей для вирішення якихось незрозумілих для нас питань", - сказав Данілов.



Нагадаємо, раніше волонтерський інформаційний проєкт Inform Napalm повідомив, що Росія для виправдання агресії проти України планує підірвати Керченський міст.