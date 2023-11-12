"Ми їх виморозимо": в ЗСУ намагатимуться перебити шляхи постачання РФ
З настанням несприятливих погодних умов українські військові намагатимуться перебити шляхи постачання російським бойовикам та виморозити їх
Про це в телемарафоні заявив речник Східного угруповання військ "Хортиця" Володимир Фітьо.
"Основним завданням, звісно ж, буде перебиття шляхів постачання, логістичного сполучення тилової та передових позицій російських окупантів. Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди - дощів і морозів - ми їх виморозимо", - сказав він.
За словами речника, погодні умови сприятимуть зменшенню застосування авіації та ударних дронів, а техніка буде рухатися повільніше: "Але, знову ж таки, артилерія як застосовувалася, так і застосовуватися буде".
- Того ж дня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні попередив, що Росія може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по українській інфраструктурі.
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