"Ми їх виморозимо": в ЗСУ намагатимуться перебити шляхи постачання РФ

Про це в телемарафоні заявив речник Східного угруповання військ "Хортиця" Володимир Фітьо.

"Основним завданням, звісно ж, буде перебиття шляхів постачання, логістичного сполучення тилової та передових позицій російських окупантів. Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди - дощів і морозів - ми їх виморозимо", - сказав він.

За словами речника, погодні умови сприятимуть зменшенню застосування авіації та ударних дронів, а техніка буде рухатися повільніше: "Але, знову ж таки, артилерія як застосовувалася, так і застосовуватися буде".