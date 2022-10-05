"Ми купили БМП": Кім оприлюднив відео здачі в полон росіян

Відео також було опубліковане в телеграм-каналі "Николаевский Ванёк".

"Ми купили БМП", – прокоментував це відео Віталій Кім, пообіцявши надати подробиці завтра.

На відео видно, як у поле приїздить бойова машина піхоти з білим прапором. Екіпаж машини, а це троє чоловіків, здається в полон.

Нещодавно голова Миколаївської ОВА показав російський бронеавтомобіль "тигр", викуплений у окупантів за допомогою телеграм-каналу "Николаевский Ванёк".

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