"Ми купили БМП": Кім оприлюднив відео здачі в полон росіян
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив відео, на якому російські військові приїжджають бойовою машиною піхоти та здаються в полон українським воїнам
Відео також було опубліковане в телеграм-каналі "Николаевский Ванёк".
"Ми купили БМП", – прокоментував це відео Віталій Кім, пообіцявши надати подробиці завтра.
На відео видно, як у поле приїздить бойова машина піхоти з білим прапором. Екіпаж машини, а це троє чоловіків, здається в полон.
- Нещодавно голова Миколаївської ОВА показав російський бронеавтомобіль "тигр", викуплений у окупантів за допомогою телеграм-каналу "Николаевский Ванёк".
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