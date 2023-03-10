Ми маємо дякувати українцям за захист усієї Європи, - прем'єр Молдови

Заяву прем'єр-міністра передає молдовське видання Point.md.

На запитання журналіста про хід розслідування після падіння ракет на території Молдови та їх приналежності Дорін Речан не зміг дати чіткої відповіді, однак надав спростування молдовського міноборони про чутки щодо падіння нових.

"Ці ракети падають сюди через війну та агресію Росії в Україні. Ми повинні дякувати Україні та українцям за те, що вони захищають свою Батьківщину, захищають нас і всю Європу", - сказав Дорін Речан.

Водночас, за словами голови уряду, Молдова має посилити свої можливості протиповітряної оборони.

"Нам необхідно посилити наші можливості ППО. Сьогодні міноборони заявило, що прольотів над нашою територією не було, але це не означає, що нам не треба готуватись до ризиків. Сьогодні перед Республікою Молдова стоять виклики, і ми продовжуватимемо забезпечувати мир та спокій", - ствердив він.