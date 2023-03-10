Ми маємо дякувати українцям за захист усієї Європи, - прем'єр Молдови
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан ствердив, що ракети у повітряному просторі країни та їхнє можливе падіння - провина РФ, а Україна захищає не тільки себе, але й усю Європу
Заяву прем'єр-міністра передає молдовське видання Point.md.
На запитання журналіста про хід розслідування після падіння ракет на території Молдови та їх приналежності Дорін Речан не зміг дати чіткої відповіді, однак надав спростування молдовського міноборони про чутки щодо падіння нових.
"Ці ракети падають сюди через війну та агресію Росії в Україні. Ми повинні дякувати Україні та українцям за те, що вони захищають свою Батьківщину, захищають нас і всю Європу", - сказав Дорін Речан.
Водночас, за словами голови уряду, Молдова має посилити свої можливості протиповітряної оборони.
"Нам необхідно посилити наші можливості ППО. Сьогодні міноборони заявило, що прольотів над нашою територією не було, але це не означає, що нам не треба готуватись до ризиків. Сьогодні перед Республікою Молдова стоять виклики, і ми продовжуватимемо забезпечувати мир та спокій", - ствердив він.
- 5 грудня 2022 року під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови впала ракета. Уламки російської ракети поблизу Ларги було знайдено також після російського обстрілу України 14 січня 2023 року.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 10 лютого повідомив про дві російські ракети "Калібр", які пролетіли над територією Молдови та Румунії під час масованої атаки на Україну. Молдова підтвердила проліт ракети, Румунія - спростувала.
- А 16 лютого прикордонна поліція Молдови знову знайшла біля кордону з Україною уламок російської ракети.
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