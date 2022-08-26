Про це повідомляє Укрінформ.

"Метою залишається, щоб Путін не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші", - сказав Шольц, пообіцявши, що Німеччина діятиме так, аби ця війна не переросла з українсько-російської в "зовсім іншу війну".

Водночас канцлер ФРН погодився з тим, що загарбницька війна Росії проти України є порушеннях усіх принципів, які Європа та світ погодили останніми десятиліттями. "Ідеться про те, що не можна міняти кордони за допомогою сили, і ми не почнемо гортати підручники історії, аби з’ясовувати, де проходили кордони 200-300-500 років тому та говорити: це колись належало мені, і я хочу це назад. Якщо всі будуть робити так у Європі або інде у світі, ми матимемо війну ще на пару століть", - заявив Шольц.

Тому, зазначив він, важливо підтримати Україну та допомогти їй відбити "цей імперіалістичний напад". "Були поставлені й будуть постачатися дуже сучасні системи", - зауважив глава уряду ФРН, згадавши Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні танки Gepard, радари, систему IRIS-T, якої немає поки що навіть на озброєнні Бундесверу, "і за допомогою якої можна захистити таке місто як Одеса".

25 серпня Олаф Шольц відвідав українських військових під час танкових навчань у Німеччині і пообіцяв подальшу військову підтримку.

23 серпня стало відомо, що Німеччина надасть Україні додаткового озброєння вартістю понад €500 млн

Амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен переконана, що підтримка України німецьким суспільством та урядом є твердою, і прогнозує подальшу співпрацю. 12 серпня вона наголосила, що список тих озброєнь, які Німеччина вже доставила Україні вражає, якщо згадати, що до 24 лютого країна казала, що принципово ніколи не постачатиме українцям зброї.

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