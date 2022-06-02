Публіцист розповів про це в етері Еспресо.

"Ми можемо сказати, що 100 днів війни наближають нас до третього етапу - найважливішого. Битву за Донбас, як і в перші дні війни, можна назвати битвою за Україну. Хочу звернути увагу на заяву голови Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі, який сказав, що найближчі тижні відбудеться або перехід до позиційної війни, або одна зі сторін упевнено переможе. Але Міллі також додав, що було б краще завершити все перемовинами", - зазначив Бадрак.

Письменник додав, що наші партнери США і Велика Британія одностайні з Україною в тому, що путінський режим у Росії необхідно знищити.

"Другий етап, який розпочався у квітні, ми почали з того, що знову просили в більш потужну артилерійську зброю. Ми відчули, що знаходимося в залежності від Західних партнерів. Водночас триває битва за Україну і в цій битві Сполучені Штати Америки та Велика Британія займають позицію - знищити режим Путіна", - зауважив Валентин Бадрак.

За інформацією Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 червня, Росія зосередила сили на Донецькому та Луганському напрямках, окупанти штурмують Сєвєродонецьк та Комишуваху.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що упродовж наступних 1-2 тижнів на нас чекає головне воєнне зіткнення навколо Сєвєродонецька на Луганщині.

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