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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ми наближаємось до третього етапу війни: битва за Донбас - битва за всю Україну, - публіцист Бадрак
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Ми наближаємось до третього етапу війни: битва за Донбас - битва за всю Україну, - публіцист Бадрак

2 червня, 2022 четвер
13:55
війна з Росією воїни ЗСУ

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник, публіцист Валентин Бадрак висловив думку, що у війні з Росією ми наближаємось до етапу, коли битва за Донбас є битвою за всю Україну

Публіцист розповів про це в етері Еспресо.

"Ми можемо сказати, що 100 днів війни наближають нас до третього етапу - найважливішого. Битву за Донбас, як і в перші дні війни, можна назвати битвою за Україну. Хочу звернути увагу на заяву голови Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі, який сказав, що найближчі тижні відбудеться або перехід до позиційної війни, або одна зі сторін упевнено переможе. Але Міллі також додав, що було б краще завершити все перемовинами", - зазначив Бадрак.

Письменник додав, що наші партнери США і Велика Британія одностайні з Україною в тому, що путінський режим у Росії необхідно знищити.

"Другий етап, який розпочався у квітні, ми почали з того, що знову просили в більш потужну артилерійську зброю. Ми відчули, що знаходимося в залежності від Західних партнерів. Водночас триває битва за Україну і в цій битві Сполучені Штати Америки та Велика Британія займають позицію - знищити режим Путіна", - зауважив Валентин Бадрак.

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