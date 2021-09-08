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Ми не будемо підтримувати постанову про звернення до США щодо статусу основного союзника, - Арахамія

8 вересня, 2021 середа
11:04
Суспільство Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутати фракції не будуть підтримувати постанову про звернення до США щодо статусу основного союзника поза НАТО

Про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах ВР, передає Еспресо.TV.

"Свою думку висловили багато експертів, міністр закордонних справ ( Дмитро Кулеба -ред.), пані Стефанішина (Ольга Стефанішина  - віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – ред.). І станом на зараз ми схиляємось до того, що ми не будемо підтримувати цю постанову", - сказав Арахамія.

Голова фракції зазначив, згодом нардепи доведуть українцям свою позицію щодо статусу основного союзника США.

"Але ми приїдемо і свою думку доведемо до наших виборців. Чому для вас пересічних громадян дуже просто це виглядає? Статус союзника поза НАТО був з самого початку створений для того, щоб надати від США країнам, які не можуть бути в НАТО, поштовх і сигнал, що вони можуть бути в статусі союзника. Але у нас інша ситуація в Україні. У нас в Конституції написано, що ми рухаємось до НАТО. У нас є дорожня карта, яким чином ми маємо потрапити до НАТО. Ми робимо багато реформ і змін для того, щоб бути сумісними з НАТО. Тобто, це не наш статус. Нам потрібне інше", - наголосив Арахамія.

Він навів приклад такого статусу в Афганістані.

"Ми не будемо підтримувати", - додав нардеп.

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НАТО
США
Слуга народу
Давид Арахамія
новини України
союзники
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