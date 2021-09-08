Ми не будемо підтримувати постанову про звернення до США щодо статусу основного союзника, - Арахамія

Про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах ВР, передає Еспресо.TV.

"Свою думку висловили багато експертів, міністр закордонних справ ( Дмитро Кулеба -ред.), пані Стефанішина (Ольга Стефанішина - віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – ред.). І станом на зараз ми схиляємось до того, що ми не будемо підтримувати цю постанову", - сказав Арахамія.



Голова фракції зазначив, згодом нардепи доведуть українцям свою позицію щодо статусу основного союзника США.



"Але ми приїдемо і свою думку доведемо до наших виборців. Чому для вас пересічних громадян дуже просто це виглядає? Статус союзника поза НАТО був з самого початку створений для того, щоб надати від США країнам, які не можуть бути в НАТО, поштовх і сигнал, що вони можуть бути в статусі союзника. Але у нас інша ситуація в Україні. У нас в Конституції написано, що ми рухаємось до НАТО. У нас є дорожня карта, яким чином ми маємо потрапити до НАТО. Ми робимо багато реформ і змін для того, щоб бути сумісними з НАТО. Тобто, це не наш статус. Нам потрібне інше", - наголосив Арахамія.

Він навів приклад такого статусу в Афганістані.

"Ми не будемо підтримувати", - додав нардеп.

Рада планувала зібратися на позачергове засідання через звернення до США щодо статусу основного союзника.

Посол України у США Оксана Маркарова просить депутатів Верховної Ради не звертатись до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО.

У свою чергу, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала "політичною диверсією" ініціативу депутатів просити Конгрес США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb