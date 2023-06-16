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"Ми не чули ні сирен, ні вибухів": речник президента ПАР заперечив ракетну атаку на Київ під час візиту

16 червня, 2023 п'ятниця
20:32
Світ Сиріл Рамафоса

Речник президента Південно-Африканської Республіки Вінсент Магвенья заперечив вибухи в Києві під час візиту делегації до Києва. Він заявив, що не було чутно ні сирени, ні вибухів

Про це пише південноафриканське видання news24.

Зазначається, що Магвенья спростував повідомлення агентства Reuters про серію вибухів, які сталися у Києві, і поділився власноруч знятим відеоматеріалом міста.

"Це був час, коли стався так званий вибух. Я знімав відео з готелю тут, у Києві. Дуже дивно, що ми не чули і не бачили вибуху. Очевидно, тут якась свідома дезінформація поширюється. Люди йдуть як у звичайний день. Як ми й очікували, ця місія не буде легкою, але деякі перешкоди дуже тривожні, як-от ставлення вас усіх, а інші відверто кумедні, як-от цей так званий вибух", - зазначив речник.

Коли його запитали, чи заперечує він інформацію Reuters, він сказав: "З власного досвіду та досвіду тих, з ким я подорожую, так, я заперечую це. Подивіться відео, яким я поділився. Ми всі були здивовані, коли нас відвезли назад у готель і проїжджав вулицями, де люди проводили свій день, як зазвичай. Це дуже дивно і, певною мірою, є навмисною дезінформацією", - відповів Магвенья.

Також у своєму Twitter речник написав, що бачив лише людей, які неквапливо проводять свій день.

"І вибухів ми не чули. Натомість ми бачили, як люди неквапливо проводять свій день. З того, що ми пережили досі, все здається нормальним", - написав Магвенья.

Обстріл Києва під час візиту делегації ПАР

Відомо, що 16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Україні він хотів представити свій "мирний план" по завершенню війни в Україні.

Відомо, що свій візит до України африканська делегація розпочала з відвідування Бучі Київської області, аби на власні очі побачити наслідки звірств, які російські окупанти чинили на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

Вранці, 16 червня, росіяни атакували столицю та Київщину "калібрами" з акваторії Чорного моря та балістичними ракетами і дронами. 

Президенту ПАР довелось перечікувати ракетний обстріл в укритті в Києві, пише Reuters.

Сили протиповітряної оборони знищили 6 балістичних ракет, 6 "калібрів" та 2 БПЛА. В області внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та виникли пожежі. Також постраждали 7 людей.

За даними Reuters, під час атаки африканські лідери пішли в київський готель, щоб сховатися в бомбосховищі.

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