Про це пише південноафриканське видання news24.

Зазначається, що Магвенья спростував повідомлення агентства Reuters про серію вибухів, які сталися у Києві, і поділився власноруч знятим відеоматеріалом міста.

"Це був час, коли стався так званий вибух. Я знімав відео з готелю тут, у Києві. Дуже дивно, що ми не чули і не бачили вибуху. Очевидно, тут якась свідома дезінформація поширюється. Люди йдуть як у звичайний день. Як ми й очікували, ця місія не буде легкою, але деякі перешкоди дуже тривожні, як-от ставлення вас усіх, а інші відверто кумедні, як-от цей так званий вибух", - зазначив речник.

Коли його запитали, чи заперечує він інформацію Reuters, він сказав: "З власного досвіду та досвіду тих, з ким я подорожую, так, я заперечую це. Подивіться відео, яким я поділився. Ми всі були здивовані, коли нас відвезли назад у готель і проїжджав вулицями, де люди проводили свій день, як зазвичай. Це дуже дивно і, певною мірою, є навмисною дезінформацією", - відповів Магвенья.

Також у своєму Twitter речник написав, що бачив лише людей, які неквапливо проводять свій день.

"І вибухів ми не чули. Натомість ми бачили, як люди неквапливо проводять свій день. З того, що ми пережили досі, все здається нормальним", - написав Магвенья.

Обстріл Києва під час візиту делегації ПАР

Відомо, що 16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Україні він хотів представити свій "мирний план" по завершенню війни в Україні.

Відомо, що свій візит до України африканська делегація розпочала з відвідування Бучі Київської області, аби на власні очі побачити наслідки звірств, які російські окупанти чинили на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

Вранці, 16 червня, росіяни атакували столицю та Київщину "калібрами" з акваторії Чорного моря та балістичними ракетами і дронами.

Президенту ПАР довелось перечікувати ракетний обстріл в укритті в Києві, пише Reuters.

Сили протиповітряної оборони знищили 6 балістичних ракет, 6 "калібрів" та 2 БПЛА. В області внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та виникли пожежі. Також постраждали 7 людей.

За даними Reuters, під час атаки африканські лідери пішли в київський готель, щоб сховатися в бомбосховищі.