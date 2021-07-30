Ми не дозволимо нікому маніпулювати тарифами, - Данілов назвав десять осіб монополістів в енергетиці

Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Питання про загрози нейтралізації в енергетичній сфері. Це одне з найскладніших питань, які ми розглядали. РНБО розглядає небезпечні тенденції в цій сфері, бачимо ознаки монополізації у цій сфері. Є прізвища, які не є для когось новими - це пан Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойко, громадянин РФ Воєводін", - сказав Данілов.



Він додав, що вони володіють розподільчою мережею, яка наразі є безпосередньо їхньою власністю.



"Ми кажемо про те, що у разі загрози нацбезпеці, розглядається питання ведення тимчасових адміністрацій. Ми не дозволимо нікому маніпулювати тарифами", - сказав Данілов.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb