"Ми не є ще однією зіркою на прапорі США": міністр національної безпеки Ізраїлю відповів на критику Держдепу
Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір відповів на критику його ідею до переселення палестинців з Гази з боку Держдепартаменту США
Про це повідомляє The Times of Israel.
Гвір та міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич просували ідею переселення палестинців за межі сектора Гази. В Держдепі США цю риторику називали провокаційною та безвідповідальною та додавали, що вона не відповідає офіційній позиції уряду Ізраїлю.
У відповідь на цю критику Гвір підтвердив свою прихильність до цієї ідеї та додав, що Ізраїль прийматиме рішення з огляду на власні інтереси.
"Я дійсно захоплююся Сполученими Штатами Америки, але з усією повагою, ми не є ще однією зіркою на американському прапорі. Сполучені Штати = наш найкращий друг, але перш за все, ми будемо робити те, що добре для Держави Ізраїль: еміграція сотень тисяч людей з Гази дозволить жителям прикордонної території повернутися додому і жити в безпеці, а також захистить солдатів ЦАХАЛ", - сказав міністр національної безпеки Ізраїлю.
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