Ми не підемо на прямі переговори з "Л/ДНР", вони нічого не вирішують, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на прямі переговори із так званими Л/ДНР, адже вони не вирішують політичних питань і не є суб'єктом як юридично, так і фактично
Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
"Ні, не підемо (на прямі переговори з "Л/ДНР", - ред.). Це безглуздо. Просто вони нічого не вирішують. Навіщо на це витрачати час? Вони можуть стрельнути, і в дитячий садок потрапити, в школу.... Ось це вони вирішують", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що на контакт із окупантами спецслужби можуть вийти у випадку обміну заручниками, коли це погодять на Нормандському форматі.
"Це я розумію і приймаю. Треба забрати людей - немає питань. Я розумію, де ці люди знаходяться, хто їх охороняє і у кого їх потрібно забрати. Тут немає упереджень. Але політичні питання…", - додав Зеленський.
Президент зауважив, що Росія намагається виставити "Л/ДНР" суб'єктами, проте це неможливо, і це є затягуванням процесу.
"Росіяни знають, що ми не хочемо з ними ("Л/ДНР", - ред.) розмовляти, тому що вони нічого не вирішують. А навіщо ви нам когось відправляєте посередниками? Давайте говорити з вами - у нас же немає упереджень щодо вас", - наголосив Зеленський.
- Нагадаємо, Зеленський заявив, що називання дат ймовірного вторгнення РФ в Україну, а також панічні настрої шкодять економіці держави.
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