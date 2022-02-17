Ми не підемо на прямі переговори з "Л/ДНР", вони нічого не вирішують, - Зеленський

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Ні, не підемо (на прямі переговори з "Л/ДНР", - ред.). Це безглуздо. Просто вони нічого не вирішують. Навіщо на це витрачати час? Вони можуть стрельнути, і в дитячий садок потрапити, в школу.... Ось це вони вирішують", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що на контакт із окупантами спецслужби можуть вийти у випадку обміну заручниками, коли це погодять на Нормандському форматі.

"Це я розумію і приймаю. Треба забрати людей - немає питань. Я розумію, де ці люди знаходяться, хто їх охороняє і у кого їх потрібно забрати. Тут немає упереджень. Але політичні питання…", - додав Зеленський.

Президент зауважив, що Росія намагається виставити "Л/ДНР" суб'єктами, проте це неможливо, і це є затягуванням процесу.

"Росіяни знають, що ми не хочемо з ними ("Л/ДНР", - ред.) розмовляти, тому що вони нічого не вирішують. А навіщо ви нам когось відправляєте посередниками? Давайте говорити з вами - у нас же немає упереджень щодо вас", - наголосив Зеленський.