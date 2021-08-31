"Ми не поїхали за допомогою": Гетманцев назвав основні економічні цілі візиту делегації України у США
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики назвав головні цілі візиту делегації України у США
Про це Гетманцев сказав в ефірі телеканалу Еспресо.TV.
"Не треба ставити в голову кута цю допомогу. Ми не поїхали у Сполучені Штати за допомогою. Ми поїхали, аби обговорити питання безпеки України, бо хочемо ми цього чи ні, Сполучені штати є світовим лідером, вони впливають на ці питання. Ми поїхали обговорювати питання економічного розвитку України", - сказав Гетманцев.
Так, за його словами, міністр економіки Олексій Любченко вже зустрівся з посадовцями США для обговорення залучення інвестицій в Україну.
Гетманцев також не виключив можливості укладення фінансових угод за підсумком роботи делегації України у США.
- Нагадаємо, раніше у Мінекономіки повідомили, що Любченко і торговий представник США Кетрін Тай обговорили зміцнення торговельних та інвестиційних відносин двох країн.
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