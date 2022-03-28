Ми не повинні повторити помилок минулого і дозволити Путіну отримати вигоду від вторгнення в Україну, - МЗС Великобританії
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Україна не повинна бути продана в мирних переговорах з Росією
Про це повідомляє Reuters, інформує Еспресо.TV
"Ми повинні забезпечити, щоби майбутні переговори не закінчилися продажем України або повторенням помилок минулого", - сказала Трасс.
За її словами, президент Росії Володимир Путін не має отримати вигоду від вторгнення в Україну.
"Ми пам’ятаємо непросте врегулювання 2014 року, яке не змогло дати Україні тривалу безпеку. Путін просто повернувся за більшим. Тому ми не можемо дозволити йому вийти переможцем з цієї жахливої агресії".
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