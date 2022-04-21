"Ми не залишимо український народ наодинці": прем’єр Іспанії після побачених звірств у Бородянці
До Києва завітав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес разом зі своєю данською колегою прем'єр-міністром Метте Фредеріксен, вони провели зустріч з президентом Володимиром Зеленським та відвідали місця на Київщині, де російські окупанти вчинили воєнні злочини
Про приїзд прем’єрів повідомив Володимир Зеленський, який подякував їм, що в такий непростий час вони поруч з українцями.
Прем’єр Іспанії Педро Санчес був шокований від того, що побачив на вулицях Бородянки.
"Шокований побачити жах та звірства путінської війни на вулицях Бородянки. Ми не залишимо український народ наодинці", - написав у Twitter Педро Санчес.
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