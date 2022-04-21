"Ми не залишимо український народ наодинці": прем’єр Іспанії після побачених звірств у Бородянці

Про приїзд прем’єрів повідомив Володимир Зеленський, який подякував їм, що в такий непростий час вони поруч з українцями.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес був шокований від того, що побачив на вулицях Бородянки.

"Шокований побачити жах та звірства путінської війни на вулицях Бородянки. Ми не залишимо український народ наодинці", - написав у Twitter Педро Санчес.

Нагадаємо, король та королева Іспанії відвідали центр прийому українських біженців

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