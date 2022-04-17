Король та королева Іспанії відвідали центр прийому українських біженців
Королівська сім'я разом з принцесою відвідали громаду українських біженців у Мадриді
Про це повідомляє The diplomat in Spain.
Вони оглянули один із чотирьох центрів прийому українських біженців в Іспанії, які прийняли загалом 12 тис. людей, за даними на кінець березня.
У будівлі Управління центру вони зустрілися з Іспанською католицькою асоціацією іммігрантів. Також вони оглянули житло та ігрову кімнату для найменших дітей.
У Центрі надають соціальне обслуговування та допомагають з видачею документів, що дозволяє українським біженцям протягом 24 годин отримати дозвіл на проживання та роботу та надає їм доступ до охорони здоров’я та освіти, соціальної підтримки, проживання та матеріальної допомоги.
У ньому також надають інформацію про отримання притулку, соціальну підтримку та фінансову допомогу.
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