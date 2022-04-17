Король та королева Іспанії відвідали центр прийому українських біженців

Про це повідомляє The diplomat in Spain.



Вони оглянули один із чотирьох центрів прийому українських біженців в Іспанії, які прийняли загалом 12 тис. людей, за даними на кінець березня.



У будівлі Управління центру вони зустрілися з Іспанською католицькою асоціацією іммігрантів. Також вони оглянули житло та ігрову кімнату для найменших дітей.



У Центрі надають соціальне обслуговування та допомагають з видачею документів, що дозволяє українським біженцям протягом 24 годин отримати дозвіл на проживання та роботу та надає їм доступ до охорони здоров’я та освіти, соціальної підтримки, проживання та матеріальної допомоги.



У ньому також надають інформацію про отримання притулку, соціальну підтримку та фінансову допомогу.

Нагадаємо, Іспанія підтримує ініціативу судити президента РФ Володимира Путіна в Гаазі за воєнні злочини, скоєні під час вторгнення в Україну.

Також країна арештувала яхту російського олігарха вартістю $140 млн.