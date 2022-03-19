Ми обов'язково переможемо: Футболісти Ярмоленко, Яремчук та Миколенко записали потужне відео на підтримку України у війні з Росією

Відео оприлюднено на каналі "Динамо" в YouTube.

"Вся наша славетна історія – це боротьба. Боротьба за власні права, за справедливість. Українці завжди знали ціну власній свободі. Зараз ми вкотре це доводимо. Увесь світ затамував подих, кожна адекватна людина розуміє, що зараз ціною власного життя ми захищаємо не лише незалежність України, а й демократію усієї Європи. Ми обов’язково переможемо у цій війні, Україна поверне свої землі. Ми відбудуємо міста та навіки увійдемо в історію світової демократії. Разом ми сила. Слава Україні. Слава нашим героям", – йдеться у заяві футболістів.

Андрій Ярмоленко виступає за англійський "Вест Гем", Віталій Миколенко - англійський "Евертон", а Роман Яремчук грає у португальській "Бенфіці".



Нагадаємо, 19 березня олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк заявив, що російські спортсмени, які підтримали військову агресію проти України, мають отримати довічну дискваліфікацію.

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