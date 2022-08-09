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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Ми побудували з нуля новий ринок палива, це перша перемога в цій війні, - директор Консалтингової групи "А-95" Куюн

9 серпня, 2022 вiвторок
13:10
Економіка Сергій Куюн

Україна після початку повномасштабної війни з Росією змогла за 3 місяці збудувати новий ринок палива

Про це в ефірі Еспресо сказав директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Можна констатувати, що кризу ми пройшли і пройшли дуже гідно. Те, що відбулось на паливному ринку - це перша суттєва перемога України в цій війні. Ми побудували фактично з нуля новий ринок, оскільки після початку війни ми втратили 100% наших джерел постачання, які припадали на Росію, Білорусь, море, наші нафтопереробні заводи", - зазначив він.

За словами експерта, за три місяці галузь і дії уряду дозволили розвернути ринок на 180 градусів і забезпечити постачання пального всіх марок з Європи.

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"Зараз ми маємо майже по всіх марках профіцит. Пального дуже багато і це вже має наслідки на ціни для кінцевих споживачів", - підсумував Куюн.

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ціни на пальне
війна з Росією
ціни на бензин
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