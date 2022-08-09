Ціни на пальне ще будуть знижуватись, - директор Консалтингової групи "А-95" Куюн

Про це в ефірі Еспресо сказав директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Зараз є всі передумови для того, щоб ціни на пальне падали надалі. Дуже гарні новини ми отримуємо з світового ринку. Ціни там впали суттєво. У липні зниження склало $150-175 за тонну. Це 12-15% від ціни червня. Відповідно, це пальне заходить в Україну і воно тисне на ціну і ми бачимо, що ціни на бензин прямують нижче 50 грн/літр, на дизпаливо - 52-53 грн/літр, хоча місяць назад це було 56-58 грн/літр. Скраплений газ найбільш динамічно знижується - якщо місяць назад це було 32-33 грн/літр, то зараз 26-27 грн", - зазначив він.

Куюн зауважив, що потенціал зниження цін ще є: по газу на 2 грн, по бензинах і дизпаливу - дві-три гривні.