На цьому Колонна наголосила у колонці для Jakarta Post, передає "Укрінформ" із посиланням на МЗС Франції

"G20 не може відвернути погляд від війни в Україні... адже вона має наслідки для світової економіки, які впливають на нас усіх і можуть призвести до глобальної рецесії та значної невдачі наших зусиль у боротьбі з бідністю, якщо ми не вживемо заходів", - зазначила Колонна.

За її словами, загарбницька війна Росії проти України є новим шоком для світової економіки. "Всі індикатори червоні. Ціни на сировинні товари різко зросли з 24 лютого, поставивши мільйони людей під загрозу голоду, повсюди зростає інфляція, умови фінансування стають жорсткішими, що лягає непропорційним тягарем на економіки, які розвиваються. Відповідальність за це - виключно на Росії”, - пише міністр.

При цьому вона наголошує, що "Росія тримає населення світу в заручниках", блокуючи експорт українського зерна.

"Росія не тільки краде зерно з окупованих українських територій і навмисно знищує сільськогосподарську інфраструктуру, а й займається "пшеничною дипломатією", яка ризикує дестабілізувати уразливі країни через її насильницьку економічну стратегію, незалежно від людської ціни", - підкреслила Колонна.

Те саме, за її словами, стосується експорту енергоресурсів: Росія вирішує створити штучний дефіцит поставок, щоб спричинити різке зростання цін, аби Путін міг поповнювати свій військовий бюджет.

"G20 не може мовчати. Вона повинна діяти швидко. Терпіти захоплення Росією глобальних ланцюжків створення вартості - не в інтересах жодної економіки G20", - наголошує Колонна.

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