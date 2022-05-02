"Ми прагнемо притягнути до відповідальності Путіна та його команду, яка розпалює війну": Нова Зеландія запровадила нові санкції
Міністерка закордонних справ Нової Зеландії повідомила про додаткові санкції проти російських політиків і оборонних установ, які підтримують дії Путіна в Україні
Про це повідомляє beehive.govt.nz.
"Цими санкціями ми демонструємо намір продовжувати переслідувати тих, хто несе відповідальність за вторгнення Росії в Україну", — сказала міністерка закордонних справ Наная Махута.
Видання NZ Herald підтвердило інформацію, що останній раунд санкцій спрямований на 170 членів верхньої палати російського парламенту, а також на шість компаній і організацій оборонного сектору, які сприяли посяганню на суверенітет і територіальну цілісність України.
"Ми підтримуємо народ України і ми прагнемо притягнути до відповідальності президента Путіна та його команду, яка розпалює війну", - сказала міністерка.
Також санкції наклали на понад 400 осіб, яким раніше лише заборонили в'їзд у країну.
- 19 квітня Нова Зеландія запровадила санкції проти найбільших російських банків.
- 6 квітня уряд Нової Зеландії прийняв рішення запровадити торгові санкції проти РФ, мова йде про 35% мита на весь російський імпорт.
- 15 березня у Новій Зеландії прийняли програму "Спеціальна політика щодо України на 2022 рік", яка дозволяє прийняти в країні близько 4 тисяч членів сімей українських біженців.
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