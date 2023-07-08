Ми продовжимо боротьбу: командири з "Азовсталі" зробили перші заяви після повернення в Україну
У суботу, 8 липня, в Україну прибули повернені з Туреччини командири "Азовсталі", вони виступили перед журналістами
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що вони повернулись, щоб продовжити боротьбу.
"Хочу подякувати президенту, силам оборони, кожному солдату, який продовжує боронити нашу неньку, боротися з окупантом на фронті в той час, коли ми були в полоні. Це дуже великий вклад в нашу незалежність, за нашу державу, суверенітет і територіальну цілісність. Я глибоко переконаний, що армія - це командна робота і від сьогодні ми разом з вами продовжимо боротьбу, ми обов'язково скажемо своє слово в бою", - сказав Прокопенко.
Командир полку "Азов" відзначив успіхи ЗСУ на фронті.
"І найголовніше сьогодні те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем ми просуваємося в перед, знищуємо ворога, звільнюємо тимчасово окуповані території. І ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до логічного завершення", - заявив "Редіс".
Святослав "Калина" Паламар зацитував Лесю Українку.
"Завжди думав, як образно, без подробиць описати наше перебування у Туреччині. І спадає на думку лише слова відомої української поетеси, мати української поезії Лесі Українки. Це те, як нам було в Туреччині. Це цитата і останнє речення я трохи видозмінив, щоб воно було під нас:
"Ми паралітики з блискучими очима,
Душею - сильні, волею - слабкі,
За спинами у нас ростуть орлині крила,
Але кайданками ми були прикуті до турецької землі".
Я хочу подякувати пану президенту, всій команді, хочу подякувати всім за те, що знайшли цей ключик, дали нам його і змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися і далі будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу", - йдеться у заяві "Калини".
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Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини та зустрівся з лідером країни Реджепом Таїпом Ердоганом.
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Разом зі Зеленським в Україну повернулись командири з "Азовсталі", які перебували у Туреччині після російського полону.
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