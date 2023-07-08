Ми продовжимо боротьбу: командири з "Азовсталі" зробили перші заяви після повернення в Україну

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що вони повернулись, щоб продовжити боротьбу.

"Хочу подякувати президенту, силам оборони, кожному солдату, який продовжує боронити нашу неньку, боротися з окупантом на фронті в той час, коли ми були в полоні. Це дуже великий вклад в нашу незалежність, за нашу державу, суверенітет і територіальну цілісність. Я глибоко переконаний, що армія - це командна робота і від сьогодні ми разом з вами продовжимо боротьбу, ми обов'язково скажемо своє слово в бою", - сказав Прокопенко.

Командир полку "Азов" відзначив успіхи ЗСУ на фронті.

"І найголовніше сьогодні те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту і з кожним днем ми просуваємося в перед, знищуємо ворога, звільнюємо тимчасово окуповані території. І ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до логічного завершення", - заявив "Редіс".

Святослав "Калина" Паламар зацитував Лесю Українку.

"Завжди думав, як образно, без подробиць описати наше перебування у Туреччині. І спадає на думку лише слова відомої української поетеси, мати української поезії Лесі Українки. Це те, як нам було в Туреччині. Це цитата і останнє речення я трохи видозмінив, щоб воно було під нас:

"Ми паралітики з блискучими очима,

Душею - сильні, волею - слабкі,

За спинами у нас ростуть орлині крила,

Але кайданками ми були прикуті до турецької землі".

Я хочу подякувати пану президенту, всій команді, хочу подякувати всім за те, що знайшли цей ключик, дали нам його і змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися і далі будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу", - йдеться у заяві "Калини".